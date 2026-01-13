Barcellona Basket: Giorgio Galipò è il nuovo playmaker della squadra

Il Barcellona Basket annuncia di aver concluso l’accordo per l’ingaggio del playmaker Giorgio Galipò, che entra a far parte del roster giallorosso per la stagione sportiva in corso.

Chi è Giorgio Galipò

Nato a Messina il 30 novembre 1999, Galipò è un playmaker cresciuto nel settore giovanile dell’Orlandina Basket, con cui ha totalizzato 6 presenze in Serie A e 4 presenze in Basketball Champions League.

Nel 2018 approda in prestito alla Juvecaserta per disputare il campionato di Serie B1, mentre il 25 febbraio 2019 si trasferisce alla Pallacanestro Vicenza, continuando il proprio percorso di crescita nei campionati nazionali. Nel corso degli anni ha inoltre maturato importanti esperienze in B Nazionali con Montegranaro e Teramo e in B2 con Oderzo.

Playmaker dotato di grande visione di gioco, personalità e capacità di lettura delle situazioni, Galipò rappresenta una garanzia nella gestione dei ritmi di gara. Caratteristiche che lo rendono un elemento di grande affidabilità in cabina di regia e che coach Maurizio Bartocci conosce molto bene, avendolo allenato a Torrenova.

L’ingaggio nasce dalla volontà della società di intervenire tempestivamente in seguito all’infortunio di Bryan Jason Ebeling, al quale il Barcellona Basket rivolge i migliori auguri per una pronta e completa guarigione. L’arrivo di Galipò permetterà allo staff tecnico di preservare equilibrio, continuità e competitività nel reparto esterno.

*Immagine in evidenza di SSD Barcellona Basket.