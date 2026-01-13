Edito il bando per il 16° Premio Internazionale di “Poesia Circolare” 2026 del Museo Epicentro

Il Museo Epicentro di Barcellona Pozzo di Gotto indice la 16° edizione del Premio Internazionale di “Poesia Circolare” 2026. Il concorso è articolato in una sola sezione di poesia in “lingua italiana” edita e non edita.

Le poesie partecipanti al Premio a tema libero devono avere almeno una parola nel testo poetico che si ispiri a qualsiasi forma e simbolo circolare, ad esempio: Cerchio, palla, sfera, sole, luna, girotondo, tondo, anello e cosi via…

Regolamento

Ogni Autore può partecipare con 1 o 2 poesie, inviate in 6 copie ciascuna, di cui una in busta chiusa completa di dati anagrafici, indirizzo, recapito telefonico e firma dell’autore che dichiara che l’opera è di sua personale creazione.

Si partecipa con un contributo spese organizzative (Una poesia euro 15/Due poesie euro 25).

Saranno premiati 12 finalisti con targhe, premi speciali e pergamene – Sarà assegnato il “Premio della Critica” e il “Premio Milena Milani”. Al Primo Classificato, oltre ai premi in concorso, sarà consegnato il Premio del “Museo Epicentro” realizzato appositamente dallo scultore Nino Abbate.

A tutti i partecipanti al Premio presenti alla cerimonia di premiazione, che si terrà nel mese di luglio 2026 nel giardino del museo epicentro (data da stabilire), sarà donata una mattonellina in terracotta.

A) Gli elaborati potranno essere consegnati a mano tramite appuntamento (3791226969) oppure spediti entro il 23 Maggio 2026 al seguente indirizzo: 16° Premio Internazionale di “Poesia Circolare” . c/o Antonino Abbate, via Mercurio 71, 98051 Barcellona Pozzo di Gotto, località Gala (Me), con posta raccomandata, allegando il contributo di partecipazione.

B) Per posta elettronica all’indirizzo e-mail epicentromuseo@virgilio.it allegando copia del versamento su carta PostePay Evolution n° 5333 1740 1502 1868.

A) – B). Intestato Abbate Antonino – CF: BBTNNN55E23A638E – Causale: “16° Premio Internazionale di “Poesia Circolare”, allegando la ricevuta del versamento o del bonifico con gli elaborati fatti pervenire per posta elettronica all’indirizzo mail epicentromuseo@virgilio.it

La Giuria Esaminatrice i cui nomi saranno resi noti all’atto della premiazione sarà composta da personalità del panorama culturale letterario e artistico. Il loro giudizio è insindacabile.

Tutti i poeti presenti alla cerimonia di premiazione potranno declamare la loro poesia. Per ogni eventuale comunicazione, richiesta e chiarimenti: telefonare al cell. 3791226969