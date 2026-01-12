Polizia di Stato e Papardo siglano il protocollo d’intesa “Prevenzione e sicurezza”

È stato siglato dal Questore Annino Gargano un protocollo d’intesa con l’Azienda Ospedaliera “Papardo” e la Rete Oncologica Regionale, nell’ambito del progetto “Prevenzione e Sicurezza” rivolto agli operatori della Polizia di Stato impegnati quotidianamente nella salvaguardia della sicurezza per la collettività.

Alla presenza del Primo Dirigente della Polizia di Stato Silvia Macauda, Dirigente dell’Ufficio Provinciale Sanitario della Questura di Messina, del Professore Vincenzo Adamo, Presidente della Fondazione Siciliana per l’Oncologia, della dott.ssa Catena Di Blasi, Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera “Papardo” e della dott.ssa Rosi Mangano, Funzionario UOC Affari Generali, il Questore ha sottoscritto uno specifico programma ideato per garantire la tutela della salute dei poliziotti e dei loro familiari e promuovere la cultura della prevenzione oncologica con screening e check-up mirati.

Screening e prevenzione oncologica

Il protocollo, in particolare, prevede una mirata attività di screening per le donne e gli uomini della Polizia di Stato in servizio nel capoluogo peloritano e nella provincia di Messina, nell’ottica di promuovere la cultura della prevenzione oncologica tra gli appartenenti alla Polizia di Stato, il cui impegno quotidiano, spesso caratterizzato da turni prolungati e ridotta possibilità di prendersi cura della propria salute, li espone a maggiori rischi.

Sempre nel corso di tale occasione, il 9 gennaio, presso la Caserma Calipari, alla presenza del Prefetto Cosima Di Stani e del Questore Annino Gargano, sono stati inaugurati i nuovi locali del Poliambulatorio dell’Ufficio Sanitario Provinciale della Questura di Messina, al servizio di tutto il personale della Polizia di Stato e dell’Amministrazione Civile dell’Interno.