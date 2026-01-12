Messina, si insedia il nuovo Questore Salvatore La Rosa

Si è insediato oggi il nuovo Questore della provincia di Messina, Dirigente Generale di Pubblica Sicurezza, Salvatore La Rosa, che torna in riva allo Stretto dopo aver già ricoperto importanti incarichi in diverse realtà del Mezzogiorno.
Già Questore di Ragusa, Trapani e Reggio Calabria, La Rosa conosce bene il territorio messinese: dal 2007 al 2012 ha infatti svolto le funzioni di Vicario del Questore.
In mattinata, il nuovo Questore ha reso omaggio ai Caduti della Polizia di Stato, deponendo una corona di alloro al monumento a loro dedicato presso la caserma “Nicola Calipari”. Successivamente ha incontrato i funzionari della Polizia di Stato che lo affiancheranno nel delicato compito di guida della Questura di Messina.
Il Questore La Rosa ha anche preso parte alle celebrazioni della Giornata Nazionale del Tricolore, svoltesi in piazza Unione Europea, per poi incontrare i giornalisti e gli operatori dell’informazione, ringraziandoli per il ruolo fondamentale svolto quotidianamente nella diffusione delle notizie.
Non sono mancati, inoltre, gli incontri con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di Polizia attive sul territorio messinese e con il Prefetto di Messina, dott.ssa Cosima Di Stani.