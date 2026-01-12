Messina, i saluti del Questore Annino Gargano alla Polizia di Stato

Il Questore di Messina, Annino Gargano, dopo due anni di servizio, saluta il personale della Polizia di Stato di Messina, per ricoprire l’incarico di Questore nella provincia di Bari.

Nella sala riunioni della Caserma “Nicola Calipari”, alla presenza del Prefetto di Messina Cosima Di Stani, il Questore di Messina Annino Gargano ha incontrato il personale della Polizia di Stato che presta servizio presso la Questura, i Commissariati Distaccati di Pubblica Sicurezza, le Specialità della Polizia di Stato ed il personale dell’Amministrazione Civile dell’Interno. Il Questore Gargano ha ringraziato tutti per il servizio reso durante il suo mandato di quasi due anni, sottolineando la preziosa e fruttuosa sinergia tra tutte le componenti della Polizia di Stato che, in uno con le altre Istituzioni, ha consentito di garantire, nel territorio messinese, l’ordine e la sicurezza pubblica, la prevenzione e la repressione dei reati, la concreta vicinanza ai cittadini.

L’incarico di Questore presso la provincia di Bari

Il Questore Annino Gargano saluta la città di Messina per ricoprire l’incarico di Questore della provincia di Bari, orgoglioso dei risultati raggiunti grazie all’encomiabile lavoro dei Funzionari e del personale di tutte le articolazioni della Polizia di Stato della provincia.

Da parte della Questura di Messina, arrivano al Questore Annino Gargano “i più sinceri ringraziamenti per la grande professionalità, la determinazione ed il volto umano che hanno contraddistinto la sua guida della Questura di Messina, ed i migliori auguri di buon lavoro per il nuovo prestigioso ed impegnativo incarico nel capoluogo della Regione Pugliese”.

*In evidenza immagine di repertorio.