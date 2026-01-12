Barcellona Basket: il bilancio del girone d’andata del presidente Antonio Maria Russo

“Vogliamo fare un girone di ritorno da protagonisti assoluti. Abbiamo già dimostrato di potercela giocare con tutte le squadre affrontate e siamo convinti che il meglio debba ancora venire”: con queste parole il Presidente del Barcellona Basket. Antonio Maria Russo ha tracciato un bilancio del girone d’andata del campionato di Serie B Interregionale per il Barcellona Basket SSD, un percorso intenso che ha messo alla prova il progetto giallorosso sotto molteplici aspetti. L’avvio di stagione è stato senza dubbio il momento più complesso: cinque sconfitte consecutive hanno segnato l’inizio del campionato, evidenziando le difficoltà di una squadra nuova, chiamata a trovare equilibrio e identità in una categoria impegnativa. Un passaggio delicato che, però, la società ha affrontato con lucidità e senso di responsabilità, senza mai perdere di vista gli obiettivi a medio e lungo termine. Con il passare delle settimane, la squadra ha iniziato a crescere, reagire e dimostrare il proprio valore. Le cinque vittorie casalinghe e il prestigioso successo esterno di Messina hanno restituito entusiasmo all’ambiente e certificato che questo gruppo può dire la sua contro chiunque, come dimostrato anche da sconfitte maturate spesso sul filo dell’equilibrio.

Il presidente Antonio Maria Russo ha commentato così la prima parte di stagione: «Le difficoltà iniziali, culminate con cinque sconfitte di fila, ci hanno imposto una riflessione profonda. In particolare, dopo la sconfitta interna contro Corato, con oltre 100 punti subiti, ci siamo guardati in faccia e abbiamo capito che bisognava invertire la rotta. Di momenti difficili ne abbiamo vissuti. Compresa la scelta del cambio di guida tecnica, con l’arrivo di coach Maurizio Bartocci, allenatore di grande esperienza, capace di dare serenità e nuove certezze al gruppo».

Il massimo dirigente ha voluto inoltre ringraziare Federico Cigarini: «Lo ringrazio ancora una volta pubblicamente per l’impegno e la disponibilità dimostrati, accettando la nostra proposta senza conoscere la categoria e offrendo un contributo importante in una fase delicata del progetto».

La società ribadisce con forza la propria missione: rilanciare la pallacanestro barcellonese attraverso un progetto serio, credibile e sostenibile nel tempo. Fondamentale, in questo cammino, il sostegno degli sponsor: «Ringraziamo tutte le aziende, i professionisti e i partner che hanno creduto in noi e continuano a supportarci con entusiasmo. Senza di loro nulla di tutto questo sarebbe possibile».

Ora lo sguardo è rivolto con decisione al girone di ritorno che il Barcellona Basket intende affrontare con ambizione, fame e spirito battagliero:

«Vogliamo fare un girone di ritorno da protagonisti assoluti. Abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutte le squadre affrontate e siamo convinti che il meglio debba ancora venire. L’obiettivo è chiaro: crescere ulteriormente, entrare tra le prime otto e conquistare i playoff. Non lasceremo mai soli i ragazzi, perché crediamo profondamente in questo roster, che è assolutamente all’altezza del traguardo».

Infine, un messaggio diretto e potente all’ambiente: