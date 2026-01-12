A Milano la mostra dell’artista Imaï curata dal barcellonese Nino Sottile Zumbo

La Fondazione Mudima di Milano, fondata nel 1989 dal maestro Gino di Maggio – noto collezionista, editore e promotore culturale della provincia di Messina – presenta la mostra dell’artista giapponese Toshimitsu Imaï, dal titolo “Un grande samurai dell’arte e della vita”.

La mostra, curata da Gino di Maggio, dal barcellonese Nino Sottile Zumbo e dalla storica dell’arte Dominique Stella, sarà inaugurata giovedì 15 gennaio 2026 alle ore 18:00, per poi aprire al pubblico dal 16 gennaio al 13 febbraio 2026.

“Dopo 25 anni dall’ultima mostra organizzata dalla Fondazione Mudima e dal Centro Culturale Francese a Milano, allora curata da Dominique Stella, abbiamo pensato di rendere omaggio a Toshimitsu Imaï, un importante artista giapponese, riproponendo una parte del lavoro già esposto a Palazzo delle Stelline nel 2001 nella mostra Imaï. La guerra e la pace, più una parte di calligrafie realizzate nel 1993 in Fondazione Mudima e mai esposte nei nostri spazi”, così presenta la mostra la Fondazione.

L’esposizione su più piani

L’esposizione sarà così organizzata: al primo piano della Fondazione si vedrà una serie di sei tele di grandi dimensioni realizzate negli anni 1997-1998 e dedicate agli orrori della guerra, argomento che non perde mai di attualità.

Scrive Gino Di Maggio, curatore della mostra: “Vorrei evidenziare che era la prima volta nella storia del Giappone che un artista della sua importanza realizzava una serie di quadri straordinari che avevano per oggetto i tragici e ingiustificati eventi di Hiroshima e Nagasaki, come pure il massacro di Nanchino effettuato dai giapponesi a danno dei cinesi”.

“Imaï è il punto di passaggio, come lo è la pittura informale, tra ciò che non era più rappresentabile fisicamente, quella parte dell’animo umano disintegrato dalla guerra e dall’olocausto, e le nuove forme di economia nascente, di democrazia, di benessere”, scriveva della sua pittura Achille Bonito Oliva nel catalogo della mostra Hommages à Venise, edito da Fondazione Mudima nel 1993.

Al piano terra sarà allestita una serie di quattro calligrafie, tre delle quali realizzate dall’artista a Milano nel 1993 negli spazi della Fondazione Mudima proprio in occasione della personale Hommages à Venise.

Sempre al piano terra si potrà visionare il video-documento realizzato da Studio Azzurro nel 1993 e prodotto insieme alla Fondazione Mudima, nel quale si possono ascoltare un’intervista di Gino Di Maggio all’artista e un intervento di Pierre Restany, mentre scorrono le immagini delle opere esposte nella citata mostra Hommages à Venise e viene documentata l’azione di Imaï che realizza le calligrafie.

Toshimitsu Imaï: biografia

Toshimitsu Imaï (Kyoto, 1928–2002) è stato un artista giapponese di rilievo internazionale, protagonista del dialogo tra arte orientale ed europea nel secondo Novecento. Dopo la formazione in Giappone, nel 1952 si trasferisce a Parigi, dove entra in contatto con l’arte informale grazie al critico Michel Tapié.

Espone in importanti gallerie europee, partecipa alla Biennale di Venezia nel 1960 e stringe rapporti con artisti e intellettuali: nel 1959 Imaï effettua uno scambio di galleria con Lucio Fontana, diventato suo caro amico, ed espone nella rinomata Galleria del Naviglio di Milano. Nel 1961 gli viene dedicata una terza mostra personale alla Galerie Stadler di Parigi, durante la quale incontra e stringe amicizia con André Malraux. Negli anni Settanta e Ottanta realizza murales e opere pubbliche tra Europa e Giappone.

Nel 1976 il Centre Pompidou di Parigi acquista diverse sue tele. Nel 1979 gli viene proposta una mostra personale a New York in occasione della prima Art Dealers Exhibition. A partire dal 1982 è invitato dal Centre Pompidou a lavorare nei suoi atelier, dove soggiornerà per due anni.

Nel 1983 viene insignito dell’Ordine delle arti e delle lettere da Jack Lang. A partire dal 1985, entra nella fase più matura della sua carriera con la realizzazione della serie Ka Cho Fu Getsu (Bellezze della natura), in cui, allontanandosi dal mondo informale, introduce motivi tradizionali giapponesi ripetitivi e la pittura su paravento. Nello stesso anno viene invitato a partecipare alla prestigiosa mostra per i 30 anni della Galerie Stadler e per i 40 anni di arte moderna al Metropolitan Museum di Tokyo.

Muore a Kyoto nel 2002.



