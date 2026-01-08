“La Sindone” dell’artista barcellonese Santi Sindoni premiata alla seconda edizione del Festival dell’Arte di Sanremo

“La Sindone” dell’artista barcellonese Santi Sindoni è stata premiata con una prestigiosa targa di merito alla seconda edizione del Festival dell’Arte di Sanremo, che si è tenuto al teatro Ariston. L’opera figurava tra quelle di altri 400 artisti.





PUBBLICHIAMO LA RECENSIONE DI MARIELLA RICCA

La Sindone come singolarità cosmica: l’arte di Santi Sindoni tra spazio, tempo e rinascita

Nel lavoro “La Sindone”, Santi Sindoni conduce il concetto di singolarità a una profondità rara, trasformandolo in una chiave di lettura capace di unire dimensione simbolica e valore universale. In ambito scientifico e fisico, la singolarità indica un punto estremo in cui le leggi ordinarie dello spazio e del tempo cessano di agire come le conosciamo: è un luogo di concentrazione assoluta, come accade nei buchi neri o nell’istante originario del cosmo. Sindoni raccoglie questa idea e la traduce in linguaggio pittorico, rendendola non un concetto astratto, ma un’esperienza visiva ed emotiva che coinvolge profondamente lo spettatore. Nell’opera “La Sindone”, il volto e il corpo di Cristo non sono collocati in uno spazio riconoscibile né in un tempo storico definito. Emergono piuttosto da una dimensione sospesa, come se l’immagine fosse impressa in un punto in cui il tempo si arresta.

È qui che la Sindone diventa una vera e propria soglia: un luogo liminale in cui passato, presente e futuro si contraggono in un unico istante eterno. Non siamo di fronte al racconto di un evento, ma alla concentrazione assoluta dell’evento stesso: il dolore, la morte, la trasformazione. Questa sospensione temporale richiama in modo diretto il concetto di singolarità fisica. Così come nella scienza lo spazio-tempo si curva fino a collassare in un punto, nella pittura di Sindoni il dolore umano si addensa fino a diventare universale. Le ferite di Cristo, ridotte all’essenziale e liberate da ogni descrizione realistica superflua, cessano di appartenere a un solo corpo e diventano ferite archetipiche. È un dolore senza confini, né cronologici né geografici, che proprio per questo riesce a parlare a ogni essere umano. La materia pittorica ha un ruolo centrale in questo processo. Le superfici non sono levigate né descrittive, ma segnate, attraversate, quasi consumate dal gesto dell’artista. La tela non è un supporto neutro, ma si comporta come la Sindone stessa: luogo di impronta, di traccia, di memoria. In questo senso l’opera non rappresenta la Sindone, ma diventa Sindone. La pittura agisce come un campo energetico in cui il corpo lascia il segno della propria esistenza e del proprio sacrificio, proprio come accade, in termini scientifici, quando una presenza altera in modo irreversibile lo spazio che attraversa. Il critico Andrea De Liberis ha colto con lucidità questa dimensione, leggendo l’opera di Sindoni come un punto di contatto tra scienza e spiritualità. Secondo la sua interpretazione, “La Sindone” non è soltanto un’immagine sacra, ma un evento, una manifestazione in cui la materia pittorica diventa veicolo di trasformazione. È una singolarità perché non può essere misurata né spiegata completamente: può solo essere vissuta. Come accade nelle soglie estreme della fisica, lo spettatore è chiamato ad accettare il limite della razionalità e ad affidarsi a una percezione più profonda. In questa prospettiva, la Sindone di Sindoni si configura come un punto di convergenza tra scienza, arte e fede. La scienza parla di collasso dello spazio-tempo, l’arte lo rende visibile e la spiritualità lo trasforma in senso. Tutto converge in un unico centro, dove il dolore umano non è annientamento, ma possibilità di rinascita. La singolarità non è una fine, ma un inizio: un varco attraverso cui l’essere umano può trascendere sé stesso. “La Sindone” diventa così una vera icona cosmica, un luogo in cui l’infinitamente piccolo – la sofferenza di un corpo – e l’infinitamente grande – il destino dell’umanità – coincidono. È in questo punto unico che l’opera raggiunge la sua massima intensità: quando il tempo si arresta, lo spazio si contrae e l’uomo può finalmente riconoscersi nell’altro, aprendosi a una dimensione universale di luce e redenzione. In questo percorso si inserisce pienamente la vicenda umana e artistica di Santi Sindoni, artista siciliano nato nel 1954, che incarna in modo emblematico l’idea dell’arte come rinascita e come cura. La sua storia personale è segnata da cadute profonde e da una risalita tenace, mai esibita, mai retorica. È proprio in questo spazio fragile che la pittura diventa per lui un atto di purificazione, un linguaggio capace di restituire dignità alle ferite dell’anima e di trasformare il dolore in una forza generativa. La sua ricerca nasce da un vissuto autentico e si sviluppa come un cammino interiore in continua evoluzione, guidato da una visione spirituale intensa e consapevole. Il cuore più alto della sua poetica si manifesta proprio nelle opere dedicate alla Sindone, fulcro simbolico e concettuale del suo lavoro. Qui l’immagine di Cristo si libera dai confini esclusivamente religiosi per aprirsi a una lettura universale, diventando specchio delle lacerazioni dell’umanità contemporanea: ferite sociali, interiori, spirituali. Il gesto pittorico di Sindoni non si limita a rappresentare il dolore, ma lo attraversa e lo accompagna, trasformandolo in un’esperienza di cura. La sofferenza non è mai fine a sé stessa, ma passaggio, soglia verso una possibile luce. Le opere di Sindoni accolgono lo sguardo dello spettatore e lo conducono in una dimensione contemplativa profonda, dove il dolore diventa consapevolezza e la consapevolezza può farsi rinascita. A riconoscere la profondità di questo percorso è stata la Fondazione Effetto Arte, diretta da Sandro Serradifalco, con la co-curatela della dott.ssa Mariella Ricca e una giuria composta da Marco Rebuzzi, critico d’arte e direttore del Museo Diocesano di Mantova, Alberto Castiglione, giornalista e regista, e Gian Mauro Sales Pandolfini, antropologo. Un gruppo che ha saputo cogliere non solo il valore estetico dell’opera di Sindoni, ma soprattutto la sua densità simbolica e spirituale. Il riconoscimento più recente è arrivato al Sanremo Arte Expo, svoltosi dal 13 al 16 novembre al Teatro Ariston, dove l’opera di Santi Sindoni è stata premiata con una prestigiosa targa di merito. Il premio è stato conferito non solo per la forza espressiva del lavoro, ma perché l’opera esprime in modo profondo il concetto di singolarità come punto di convergenza tra spazio e tempo, tra scienza, arte e fisica. Nella visione di Sindoni, la Sindone diventa una soglia cosmica e spirituale, un punto unico in cui il tempo sembra sospendersi e il dolore umano si concentra per aprirsi a una dimensione universale. Pubblico e critica hanno colto con chiarezza questo messaggio potente: nelle ferite di Cristo si riflettono le nostre e, proprio in quella concentrazione estrema di sofferenza – quella singolarità emotiva e simbolica – si apre la possibilità di una rinascita. La pittura diventa così un ponte tra memoria e speranza, tra dolore e luce, tra l’esperienza individuale e una dimensione collettiva e universale. Oggi Santi Sindoni si afferma come un maestro dalla voce autentica e intensa, capace di restituire attraverso le sue opere una vera e propria preghiera visiva rivolta all’umanità. Le sue tele non chiedono soltanto di essere osservate, ma di essere vissute: sono atti di cura, gesti di ascolto e di compassione verso un mondo che, proprio come lui, cerca riscatto, senso e luce. In questo cammino, l’arte si conferma non solo come espressione estetica, ma come strumento di elevazione e di profonda trasformazione umana.