Commemorazione in onore del giornalista Beppe Alfano nella sala consiliare del Comune

In occasione del 33° anniversario dell’assassinio del giornalista Beppe Alfano, l’Amministrazione Comunale, le Autorità militari (V.Questore, Capitano dei Carabinieri, Capitano Guardia di Finanza, Comandante Polizia Stradale) una rappresentanza delle scuole cittadine, si sono riunite per onorare la memoria di un uomo che ha fatto della ricerca della verità la propria missione di vita.
A causa delle avverse condizioni meteo, la cerimonia si è svolta all’interno dell’Aula Consiliare del Comune, trasformando il luogo simbolo della democrazia cittadina in uno spazio di riflessione collettiva.
L’evento si è aperto con un momento di raccoglimento e la preghiera officiata da Padre Filippo, che ha ricordato il valore spirituale del sacrificio per la giustizia.
Gli interventi istituzionali:
Il Sindaco, nel suo discorso, ha sottolineato come Beppe Alfano fosse un uomo coraggioso capace di leggere le “aritmie del malaffare” nella città. Un passaggio particolarmente toccante è stato dedicato alla memoria della Sig.ra Mimma, scomparsa nel 2025, definita “custode instancabile della dignità di Beppe”.
La cerimonia ha visto la partecipazione di altissime cariche dello Stato:
• S.E. il Prefetto di Messina D.ssa Cosima Di Stani, presente per il secondo anno consecutivo, a testimonianza della costante attenzione delle istituzioni centrali verso il territorio.
• Il Procuratore della Repubblica di Barcellona P.G., Dr. Giuseppe Verzera che ha ribadito l’impegno costante della magistratura nel contrasto alla criminalità organizzata.
• L’On.le Galluzzo Pino, che ha chiuso gli interventi istituzionali sottolineando l’importanza della memoria attiva.
La voce della famiglia
Particolarmente significativi sono stati i contributi dei figli di Beppe Alfano: Sonia e Chicco Alfano hanno preso la parola per ricordare non solo la figura pubblica del padre, ma anche la lunga battaglia per la verità che la famiglia porta avanti da oltre tre decenni.
Coltivava marijuana all’interno della propria abitazione, dove aveva allestito una vera e propria mini serra artigianale. Un messinese di 37 anni, già noto alle Forze dell’Ordine, è stato arrestato dalla… Vai all’articolo
L’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Messina prende posizione in maniera netta contro l’ipotesi di trasferimento dell’Archivio di Stato dalla città dello Stretto alla sede di… Vai all’articolo
“Buen Camino” è l’ultimo film di Checco Zalone, uscito il 25 dicembre scorso: una pellicola che sin dalla prima proiezione ha avuto il merito di posizionarsi come campione d’incassi, con… Vai all’articolo