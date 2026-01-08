Commemorazione in onore del giornalista Beppe Alfano nella sala consiliare del Comune

A causa delle avverse condizioni meteo, la cerimonia si è svolta all’interno dell’Aula Consiliare del Comune, trasformando il luogo simbolo della democrazia cittadina in uno spazio di riflessione collettiva.

In occasione del 33° anniversario dell’assassinio del giornalista Beppe Alfano, l’Amministrazione Comunale, le Autorità militari (V.Questore, Capitano dei Carabinieri, Capitano Guardia di Finanza, Comandante Polizia Stradale) una rappresentanza delle scuole cittadine, si sono riunite per onorare la memoria di un uomo che ha fatto della ricerca della verità la propria missione di vita.

​L’evento si è aperto con un momento di raccoglimento e la preghiera officiata da Padre Filippo, che ha ricordato il valore spirituale del sacrificio per la giustizia.

​Gli interventi istituzionali:

​Il Sindaco, nel suo discorso, ha sottolineato come Beppe Alfano fosse un uomo coraggioso capace di leggere le “aritmie del malaffare” nella città. Un passaggio particolarmente toccante è stato dedicato alla memoria della Sig.ra Mimma, scomparsa nel 2025, definita “custode instancabile della dignità di Beppe”.