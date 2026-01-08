Coltivava marijuana in casa: 37enne arrestato a Messina

Coltivava marijuana all’interno della propria abitazione, dove aveva allestito una vera e propria mini serra artigianale. Un messinese di 37 anni, già noto alle Forze dell’Ordine, è stato arrestato dalla Polizia di Stato nel corso di mirati servizi antidroga effettuati nella notte.

L’operazione è stata condotta dagli agenti delle Volanti della Questura di Messina che, a seguito di una segnalazione, hanno effettuato una perquisizione domiciliare in un’abitazione di via Nazionale, nella zona di Mili Marina.

All’interno dell’appartamento i poliziotti hanno scoperto quattro piante di cannabis e circa 1,5 chilogrammi di marijuana in fase di essiccazione, immediatamente sottoposti a sequestro.

Nel corso dei controlli è stato inoltre rinvenuto tutto il materiale necessario per la coltivazione della sostanza stupefacente, elemento che ha rafforzato l’ipotesi di un’attività organizzata finalizzata allo spaccio. Le successive analisi hanno confermato la qualità della droga, ritenuta pronta per essere immessa nel mercato.

L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Giudicato con rito direttissimo, è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico.