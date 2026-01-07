“Conversazioni sull’umanità”: il libro di Pira e Reina sull’umanesimo digitale

È disponibile il nuovo volume “Conversazioni sull’umanità. Dialoghi verso un umanesimo digitale”, frutto del confronto tra il sociologo Francesco Pira e il teologo e docente Pietro Salvatore Reina, con la prefazione del professor Don Gianni Russo, ordinario di Bioetica.

Il libro nasce da un ciclo di dialoghi pubblicati tra il 2022 e il 2025 sul magazine online Il salto della quaglia e si propone come uno strumento di lettura e interpretazione della complessità della società contemporanea, attraversata da profonde mutazioni antropologiche, culturali e tecnologiche.

Attraverso una serie di conversazioni tematiche, gli autori affrontano parole-chiave decisive del nostro tempo – pace, guerra, valori, narcisismi, solitudini, scuola, comunicazione, felicità, alienazione – con l’obiettivo di costruire quello che Edgar Morin definisce un “enorme cantiere educativo, culturale e sociale”, capace di disegnare le basi di un nuovo umanesimo.

Genetica, neuroscienze, intelligenza artificale, transumanesimo e social network: le nuove frontiere

Al centro del volume vi sono le nuove frontiere della genetica, delle neuroscienze, dell’intelligenza artificiale, del transumanesimo e dei social network, fenomeni che ridefiniscono radicalmente il concetto stesso di essere umano e pongono interrogativi cruciali: che cos’è oggi l’uomo? Quale futuro per l’umanità in un’epoca di accelerazione tecnologica e smarrimento valoriale?

Pira e Reina, tenendo insieme classicità e modernità, scienze e arti, passato e futuro, provano a leggere l’attuale condizione sociale, mentale e culturale dell’umanità, offrendo una riflessione che non si limita alla diagnosi, ma si apre a una prospettiva di speranza.

Un messaggio fortemente sottolineato anche nella prefazione di Don Giovanni Russo, professore ordinario di Bioetica, direttore dell’Istituto Teologico “San Tommaso” e della Scuola Superiore di Specializzazione in Bioetica e Sessuologia, affiliata all’Università Pontificia Salesiana di Messina. Russo evidenzia come comprendere la complessità delle società contemporanee sia un’impresa ardua senza una chiave ermeneutica, indicando nella speranza dialogica il vero orizzonte interpretativo dell’umano.

“Credere nell’uomo, credere che essere umani non è un’impresa impossibile – scrive Russo – significa sperare. La speranza è il nome più vero dell’uomo. La verità è speranza, cammino dialogico, dentro se stessi e con gli altri”.

Una visione che attraversa l’intero volume, nel quale la logica dell’incontro viene contrapposta a quella del dominio e dello scontro, considerate strade sterili che conducono alla solitudine.

“Conversazioni sull’umanità” si presenta così come un libro capace di fotografare il presente ma anche di indicare una direzione: restituire centralità a cultura, educazione e comunicazione come strumenti fondamentali per la costruzione di un nuovo umanesimo digitale, inclusivo e consapevole.

Gli autori

Francesco Pira è professore associato di Sociologia dei processi culturali e comunicativi all’Università di Messina.

È condirettore della rivista Addiction & Social Media Communication e fa parte dei comitati scientifici di riviste e convegni, in Italia e all’estero. È stato coordinatore e responsabile scientifico per l’Italia del Progetto OIR sulla didattica inclusiva-Erasmus+ (Open Innovative Resources), finanziato dall’Unione Europea, che ha visto insieme le Università di Lublino (Polonia), Oviedo (Spagna) e Messina. È stato visiting professor e docente Erasmus e svolge progetti di ricerca preso atenei in Spagna, Polonia, Armenia e Georgia. Autore di oltre 80 pubblicazioni scientifiche tra le quali: Di fronte al cittadino (2000), Come comunicare il sociale (2005), La nuova comunicazione politica (con L. Gaudiano, 2007), La Net comunicazione politica (2012), Figli delle App (2020), La violenza in un click (con C. Mento, 2023).

Pietro Salvatore Reina è docente di Religione presso l’Istituto Comprensivo Merano 1, socio della Società Dante Alighieri-Comitato di Merano e responsabile UPAD (Silandro). Ha conseguito il titolo di Magistero in Scienze Religiose presso l’ISSR «San Luca» di Catania. Laureato, con il massimo dei voti, in Lettere presso l’Università degli Studi di Catania. Autore di articoli, recensioni e di saggi: “Tre donne alla ricerca della verità: Elsa Morante, un angelo amato di penna”; “Lalla Romano e Susanna Tamaro, l’inquieta via verso la luce”; “Pier Vittorio Tondelli, un tessitore di parole intrecciate dalla grazia e dalla bellezza” nel volume 5° dell’opera «La letteratura e il sacro» (a cura di F. D. Tosto), Bastogi, Roma, 2017, Ritratto di Giambattista Cotta (con Achille Ragazzoni, Società Dante Alighieri, 2019), CalendaDante, giorno dopo giorno a «seguir virtute e canoscenza», Società Dante Alighieri 2021.

Il volume “Conversazioni sull’umanità. Dialoghi verso un umanesimo digitale” è disponibile su Amazon in formato cartaceo ed e-book.