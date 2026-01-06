“Buen Camino” e le relazioni familiari: il commento del prof. Pira

“Buen Camino” è l’ultimo film di Checco Zalone, uscito il 25 dicembre scorso: una pellicola che sin dalla prima proiezione ha avuto il merito di posizionarsi come campione d’incassi, con spettacoli sold out e numeri da record.

Diverse sono state le opinioni della critica sullo Zalone di questa nuova opera; molto varia la risposta del pubblico.

Di seguito, riportiamo il commento al film del prof. Francesco Pira, professore associato di Sociologia dei processi culturali e comunicativi presso il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell’Università di Messina.

Ecco perché mi è piaciuto il film di Checco Zalone.

Ho visto Buen Camino e devo dire che mi ha sorpreso. Dietro le risate e le gag tipiche del suo stile, c’è una storia che parla di distanza tra genitori e figli, di assenze che pesano più di quanto immaginiamo, e di relazioni da riscoprire.

Il film mostra quanto a volte la vita adulta ci renda efficienti e occupati, ma lontani dal mondo interiore dei nostri ragazzi, e quanto questo possa creare vuoti silenziosi.

È una storia di cammino, ma anche di riconnessione, di piccoli passi che possono fare la differenza nelle relazioni familiari. Non cerca di insegnare niente, ma racconta una trasformazione possibile: imparare a vedere, ascoltare, e mettersi in gioco. È divertente, ma anche profondamente umano.

E alla fine ti lascia con una domanda che vale più di qualsiasi battuta: come possiamo davvero esserci per chi amiamo?