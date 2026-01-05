Nasce il “Premio Giuseppe Puliafito – Giovani Cronisti del Territorio”

Spazio ai giovani e alla cultura dell’informazione con il “Premio Giuseppe Puliafito – Giovani Cronisti del Territorio”, il nuovo concorso giornalistico e narrativo promosso dal quotidiano online 24live.it, in collaborazione con il Rotary Club di Barcellona Pozzo di Gotto e rivolto agli studenti delle scuole secondarie di 1° e 2° grado del comprensorio di Barcellona e dei comuni limitrofi.

L’iniziativa nasce per onorare la figura di Giuseppe Puliafito, compianto Direttore di 24live, che ha dedicato la sua vita alla verità, all’etica dell’informazione e alla valorizzazione del territorio, trasmettendo la passione per il racconto dei fatti e per la costruzione di una comunità più consapevole.

L’obiettivo del Premio è chiaro: avvicinare i giovani al giornalismo, stimolare la scrittura consapevole e favorire una lettura critica della realtà locale, dai temi sociali e culturali a quelli ambientali e sportivi. Un’occasione concreta per raccontare il territorio attraverso gli occhi delle nuove generazioni, valorizzando osservazione, approfondimento e creatività.

Gli elaborati inviati dalle scuole saranno pubblicati (per tutti i partecipanti) a partire da fine gennaio. Si sollecitano, pertanto, gli istituti che intendono aderire all’iniziativa di inviare i primi articoli entro tale data, insieme ad eventuali foto da pubblicare.

Regolamento del concorso

Sezioni del concorso

Tra le sezioni previste dal concorso vi sono:

Articolo giornalistico : inchiesta o approfondimento su temi sociali, culturali, ambientali o sportivi del territorio;

: inchiesta o approfondimento su temi sociali, culturali, ambientali o sportivi del territorio; Intervista : intervista a un personaggio locale che si è impegnato per la valorizzazione del territorio;

: intervista a un personaggio locale che si è impegnato per la valorizzazione del territorio; Nuovi media: contenuto multimediale (podcast, video-reportage, fotoreportage) realizzato con linguaggi digitali.

Modalità di partecipazione

Iscrizione gratuita della scuola tramite modulo disponibile su 24live.it;

della scuola tramite modulo disponibile su 24live.it; Invio degli elaborati entro il 30 aprile 2026 alla mail premiogiuseppepuliafito@gmail.com ;

; Ogni partecipante può concorrere con un solo elaborato per sezione;

per sezione; Gli articoli dovranno avere una lunghezza compresa tra 3.000 e 6.000 battute spazi inclus i;

i; I contenuti multimediali non dovranno superare i 5 minuti di durata o le 10 immagini in caso di fotoreportage;

di durata o le in caso di fotoreportage; Tutti i lavori devono rispettare i criteri di correttezza informativa, chiarezza e originalità .

. Per ulteriori informazioni chiamare i numeri 3477830664 oppure 3407942218.

Gli elaborati saranno valutati da una giuria composta da:

Giornalisti di 24live.it;

Docenti di lettere e scienze della comunicazione;

Personalità del mondo della cultura e dell’associazionismo locale.

I premi

1° classificato per ciascuna sezione: borsa di studio (ad esempio in buoni libro o materiale tecnologico per la scuola);

borsa di studio (ad esempio in buoni libro o materiale tecnologico per la scuola); Menzioni speciali: elaborati segnalati dalla giuria per originalità o impegno sociale;

elaborati segnalati dalla giuria per originalità o impegno sociale; Tutti i partecipanti riceveranno un attestato ufficiale del “Premio Giuseppe Puliafito”;

Premio assoluto: stage in redazione di 6 mesi, con supporto di risorse Rotary Club – Barcellona P.G.

Cerimonia di premiazione

La cerimonia di premiazione si svolgerà a Barcellona Pozzo di Gotto in occasione di un evento pubblico organizzato da 24live.it in collaborazione con il Rotary Club. Durante l’iniziativa sarà ricordata la figura del Direttore Giuseppe Puliafito e verranno presentati i lavori vincitori.

Partner e patrocinio

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto;

Ufficio scolastico provinciale;

Ordine dei Giornalisti di Sicilia;

Rotary Club sezione Barcellona P.G., main sponsor PiùFormazione e altri sponsor locali per sostegno economico.

Diritti di utilizzo: con la partecipazione al concorso, gli autori autorizzano 24live.it alla pubblicazione dei lavori, citando sempre il nome senza ulteriori pretese economiche.