Grande partecipazione al Teatro “Currò” per il 1° Memorial Mattia & Simone

Lo scorso 3 gennaio 2026, presso il Teatro “Vittorio Currò” si è tenuto il 1° Memorial Mattia & Simone, un evento intenso e molto partecipato dedicato al tema della sicurezza stradale, che ha saputo coniugare riflessione, testimonianza e impegno civile.

La conferenza, moderata da Francesco Anania, ha visto susseguirsi numerosi e qualificati interventi. Presenti le famiglie di Mattia e Simone, la presidente dell’associazione “Angeli sull’Asfalto” di Terme Vigliatore, Lucilla Barbasini e i rappresentanti delle Forze dell’Ordine:

il Comandante della Polizia Stradale di Sant’Agata di Militello, Sostituto Commissario Massimiliano Fiasconaro;

il Comandante della Polizia Stradale di Barcellona Pozzo di Gotto, Ispettore Raffaele Genovese;

il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Barcellona Pozzo di Gotto, Luogotenente Antonio Sottile;

il Luogotenente Carica Speciale della Guardia di Finanza Carmelo La Rocca.

Ampia e significativa anche la partecipazione della comunità scolastica: la Preside dell’Istituto Copernico, dott.ssa Benvegna, i docenti Parisi, Scuderi e Rotuletti, i vice-presidi dell’Istituto Majorana, Arlotta e Bucca e il professore del Medi Coppolino, in rappresentanza degli Istituti che avevano preso parte al Torneo Studentesco svoltosi nella mattinata al PalAlberti.

Tra gli interventi più toccanti anche quello della sig.ra Liotta, mamma del compianto Noel Chiesini. Presente anche l’Amministrazione Comunale, rappresentata dal dott. Roberto Molino e il direttore della Casa Salesiana di Barcellona, don Filippo Pagano.

A testimoniare il forte legame tra sport, giovani e valori educativi, anche i dirigenti e gli atleti dell’OrSa Basket Barcellona, guidati dal responsabile del settore giovanile, coach Claudio Cavalieri e dall’intero staff tecnico.

Nel corso della serata sono state inoltre presentate le modalità di partecipazione al Concorso di Poesia sul tema dell’Amicizia, illustrato da Vincenzo Scibilia, socio dell’OrSa Basket Barcellona. Il concorso è rivolto agli studenti degli Istituti Copernico e Majorana, che potranno presentare i propri componimenti entro il 10 marzo presso le segreterie scolastiche, in doppia copia (una firmata e una anonima).

La commissione sarà composta dal poeta Felice Mancuso, dal dott. Attilio Andriolo e dalla scrittrice Donatella Manna. I due vincitori, uno per ciascun Istituto, riceveranno una borsa di studio dal valore di 500 euro, messa a disposizione dall’OrSa Basket Barcellona.

Al termine della conferenza, la società sportiva – rappresentata dal presidente Bartolo Mancuso e dai soci Carmelo Rizzo, Angelo Orlando, Renzo Crisafulli, Gianfranco Trapani, Giusy Lo Presti, Angela De Pasquale e dalla fotografa e socia Antonella Isgrò – ha consegnato omaggi floreali alle mamme di Simone, Mattia e Noel e targhe ricordo ai rappresentanti delle Forze dell’Ordine e degli Istituti Scolastici presenti.

In chiusura, i dirigenti dell’OrSa Basket Barcellona hanno espresso un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del Memorial, sottolineando come questo evento rappresenti un primo e importante punto di partenza per costruire iniziative durature, dedicate ai giovani e alla crescita civile della città.

*Immagine in evidenza di OrSa Basket Barcellona.