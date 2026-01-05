Arriva la Befana in città: il 6 gennaio festa in Piazza Duomo e raccolta di regali per il pranzo sociale dalle Suore di Maria Ausiliatrice

Continua il programma delle iniziative natalizie di dicembre e torna l’appuntamento dedicato ai più piccoli con “La Befana in Città”, in programma domani lunedì 6 gennaio in Piazza Duomo a partire dalle ore 10.00.

L’evento, organizzato dall’Assessorato alla Cultura e allo Spettacolo rappresentato dall’avv. Angelita Pino, in collaborazione con il patronato Inpas, si inserisce nel solco delle attività già avviate nel periodo natalizio con l’inaugurazione della Casetta di Babbo Natale, diventata punto di ritrovo per bambini e famiglie. Proprio lì, nelle scorse settimane, Babbo Natale ha accolto i più piccoli per le foto ricordo e la tradizionale consegna delle letterine.

Il 6 gennaio, nello stesso spazio simbolico, Babbo Natale lascerà il posto alla Befana, pronta a distribuire caramelle, palloncini e sorrisi a tutti i bambini presenti, trasformando la mattinata dell’Epifania in un momento di festa, animazione e condivisione.

Una festa che diventa anche solidarietà

Accanto all’aspetto ludico, l’iniziativa assume un forte valore sociale. In occasione della manifestazione, infatti, è stata lanciata una raccolta solidale di regali e piccoli doni da destinare all’Istituto FMA delle Suore di Maria Ausiliatrice.

Chi lo desidera potrà contribuire portando regalini nuovi, anche di piccole dimensioni, purché non usati, che saranno successivamente consegnati in occasione del pranzo sociale previsto per il 6 gennaio, momento tradizionale di condivisione e attenzione verso i più fragili.

Un gesto semplice, ma significativo, pensato per permettere a tutti i bambini di vivere l’Epifania come un giorno di gioia e di dono.

Un invito alla partecipazione

“La Befana in Città” prevede l’appuntamento per lunedì 6 gennaio in Piazza Duomo, con un invito aperto a tutta la cittadinanza: partecipare alla festa e contribuire, con un piccolo dono, a regalare un sorriso ai bambini che ne hanno più bisogno.