Tremore Essenziale e Parkinson: al via l’Help Desk con Intelligenza Artificiale per milioni di pazienti europei

Da Roma parte la sfida nazionale contro le disuguaglianze sanitarie: “Serve un codice unico per i rimborsi e reti cliniche connesse“

Accelerare l’accesso alla diagnosi e alle terapie per Tremore Essenziale e Parkinson, superando le disuguaglianze regionali che ancora oggi frenano il diritto alla cura. È questo l’obiettivo del nuovo Help Desk con Intelligenza Artificiale presentato da Tremori ETS durante l’evento “Tremore e Terapie Avanzate”, conclusosi ieri a Roma.

Un progetto europeo che punta a supportare milioni di pazienti, spesso costretti ad attendere anche decenni prima di arrivare a una diagnosi corretta o a una terapia avanzata.

Tremore Essenziale e Parkinson: patologie diffuse ma ancora sottodiagnosticate

Il Tremore Essenziale e il Morbo di Parkinson colpiscono oltre l’1% della popolazione, con un impatto significativo sulla qualità della vita, sull’autonomia personale e sui costi sociali. Nonostante l’esistenza di terapie efficaci, il problema principale resta l’accesso disomogeneo alle cure sul territorio nazionale ed europeo.

All’evento romano hanno partecipato i principali esperti italiani di neurologia e neurochirurgia provenienti da Milano, Roma, L’Aquila, Napoli e Messina, per definire una strategia condivisa orientata all’equità sanitaria.

La rivoluzione digitale: nasce “ALMA”, l’AI per guidare i pazienti nel percorso di cura

Il cuore dell’innovazione è ALMA, la piattaforma di Intelligenza Artificiale in fase di sviluppo, pensata per orientare i pazienti verso i centri di eccellenza più appropriati in base al quadro clinico e alla localizzazione geografica.

Il progetto è promosso da Tremori ETS insieme a Health Engine (spin-off dell’associazione), Essential Tremor Europe e Parkinson Europe per la raccolta dei dati, con il supporto della Boston Scientific Foundation Europe.

“Il problema non è solo l’assenza di cure, ma la difficoltà nel trovarle – ha spiegato Luca Savarese, presidente di Tremori ETS – L’Intelligenza Artificiale non sostituisce il medico, ma accorcia il percorso tra paziente e specialista, indicando la strada per arrivare al centro giusto”.

Terapie avanzate disponibili, ma rimborsi disomogenei

Durante il confronto è emerso con forza il tema dei rimborsi sanitari regionali, definiti dagli esperti un vero e proprio “paradosso”.

Tecnologie come la Stimolazione Cerebrale Profonda (DBS) e gli ultrasuoni focalizzati guidati da risonanza magnetica (MRgFUS) sono oggi disponibili in diversi centri italiani, ma l’accesso è spesso limitato da:

assenza di codici di rimborso uniformi

tariffe regionali inadeguate

disparità tra Nord e Sud

“Ci sono almeno dieci regioni senza un rimborso extra per i dispositivi», ha sottolineato Savarese, «con il risultato che gli ospedali rinunciano o i pazienti restano esclusi”.

Reti cliniche interconnesse: il modello del futuro

Secondo il Prof. Antonio Suppa (Sapienza Università di Roma) e la Prof.ssa Patrizia Sucapane (Ospedale San Salvatore de L’Aquila), la neurologia moderna deve superare il modello dei centri isolati e puntare su reti cliniche nazionali ed europee, basate sulla condivisione dei dati e delle competenze.

Le terapie DBS e MRgFUS, come ribadito dal Prof. Riccardo Ricciuti e dalla Prof.ssa Anna Rita Bentivoglio, non sono alternative ma complementari, e la scelta deve essere personalizzata sul singolo paziente.

Il valore economico della cura

Curare il tremore non è solo una questione sanitaria, ma anche economica. Secondo i dati presentati, un anno di buona salute recuperato vale circa 40.000 euro per la collettività, grazie alla riduzione dei costi assistenziali e alla possibilità per i pazienti di tornare a una vita attiva e lavorativa.

Verso un’azione europea coordinata

Lo sguardo è già rivolto al futuro. Tremori ETS punta al 2026 con la nascita ufficiale di Essential Tremor Europe, per rafforzare la rappresentanza dei pazienti italiani e promuovere ricerca, innovazione e advocacy a livello europeo.