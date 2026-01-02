Successo per il Capodanno barcellonese: la soddisfazione dell’Assessore Pino

Capodanno “nta chiazza” da record a Barcellona Pozzo di Gotto: oltre 5 mila persone per una notte tutta made in città

Una piazza gremita, musica fino a notte fonda e un entusiasmo che ha accompagnato l’arrivo del nuovo anno. Il Capodanno in piazza a Barcellona Pozzo di Gotto si è chiuso con un bilancio positivo, confermando le attese della vigilia e andando ben oltre le aspettative in termini di partecipazione e gradimento.

Come anticipato nei giorni precedenti, la notte di San Silvestro ha visto alternarsi musica live, dj set, spettacoli e animazione, trasformando il cuore della città in un grande spazio di festa condivisa. Un evento che ha richiamato oltre 5.000 presenze, tra cittadini e visitatori, offrendo un’immagine vivace e partecipata della città.Una scelta precisa: protagonisti solo artisti locali

A rendere speciale l’edizione appena trascorsa è stata una scelta chiara e identitaria: puntare esclusivamente su artisti locali, valorizzando competenze e professionalità del territorio. Dal dj alla band, dai ballerini al service tecnico, fino ai conduttori della serata, Pippo Basile e Nino Lo Duca, tutto è stato affidato a risorse “di casa”.

L’assessore Angelita Pino: “Un successo che vale doppio“

Grande la soddisfazione dell’assessore agli Eventi Angelita Pino, che ha commentato l’esito della manifestazione sottolineandone il valore simbolico e concreto:

“La gioia per il successo della notte di Capodanno è oggi ancora più grande alla luce del fatto che l’evento è stato tutto “made in Barcellona”, ossia di casa nostra. Si è infatti deliberatamente scelto di mettere in luce solo gli artisti locali – dal dj alla band, dai ballerini al service, per finire con i mattatori Pippo Basile e Nino Lo Duca – ed affidare esclusivamente a loro la serata che, tirando le somme, con un costo di poco più di 10.000 euro, ha visto una impressionante partecipazione e un gradimento andato ben oltre ogni aspettativa”.

Le risorse economiche, pari a poco più di 10 mila euro, sono state stanziate dall’Assessorato regionale al Turismo, guidato dall’assessore Elvira Amata.

Un evento che guarda al futuro della città

Il Capodanno in piazza non è stato solo un momento di festa, ma anche un’occasione di promozione e rilancio dell’immagine cittadina. Un aspetto su cui l’Amministrazione intende continuare a investire.

“L’auspicio è che la nostra città viva sempre di più momenti come questo, che rappresentano – oltre che occasioni di svago e sano intrattenimento – un impagabile ritorno in termini di immagine e quindi di indotto turistico”, ha aggiunto l’assessore Pino.

“L’impegno mio e di tutta l’Amministrazione proseguirà anche nei prossimi mesi, continuando a coinvolgere la nostra gente e i nostri artisti, che hanno dimostrato sul campo professionalità e talento”.

Capodanno in piazza, un modello da replicare

La risposta del pubblico, calorosa e partecipata, conferma che il Capodanno “nta chiazza” può diventare un appuntamento stabile e identitario per Barcellona Pozzo di Gotto: un modello di evento sostenibile, partecipato e fortemente legato al territorio.

Una notte che ha salutato il 2025 nel migliore dei modi e che apre il nuovo anno sotto il segno della condivisione, della cultura e dell’orgoglio locale.

