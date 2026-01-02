Sequestro da quasi un milione di euro a Oliveri: provvedimento della Polizia di Stato contro due fratelli

Codice Antimafia, beni immobili sequestrati per circa 965 mila euro. Coinvolto un ex dirigente comunale condannato per concorso esterno in associazione mafiosa

La Polizia di Stato di Messina ha eseguito, nella giornata odierna, un decreto di sequestro patrimoniale emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Messina, ai sensi del Codice Antimafia, su proposta congiunta del Procuratore della Repubblica e del Questore di Messina.

Il provvedimento riguarda beni immobili per un valore complessivo di circa 965 mila euro, riconducibili a due fratelli residenti a Oliveri (Messina): uno ex dirigente dell’Ufficio Tecnico comunale, l’altro ingegnere libero professionista.

Le indagini della DDA di Messina e della Divisione Anticrimine

Il sequestro è l’esito di articolate indagini patrimoniali condotte dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Messina e dalla Divisione Anticrimine della Questura, finalizzate alla ricostruzione degli illeciti arricchimenti patrimoniali accumulati nel tempo dai due soggetti.

Al centro dell’inchiesta la posizione dell’ex dirigente pubblico che, tra il 2000 e il 2012, avrebbe abusato del proprio ruolo di responsabile dell’area tecnica dei Comuni di Oliveri e Mazzarrà Sant’Andrea, asservendo la funzione pubblica agli interessi della consorteria mafiosa dei “barcellonesi”, articolazione di Cosa Nostra attiva soprattutto nel settore degli appalti pubblici.

Il processo “Gotha 3” e la condanna definitiva

Le risultanze investigative si fondano anche sugli atti del processo “Gotha 3”, al termine del quale l’ex dirigente è stato condannato in via definitiva a cinque anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa.

L’uomo era stato arrestato nel 2020 ed è stato scarcerato nel 2023 per fine pena. Le indagini avevano consentito di ricostruire un sistema di appalti pubblici pilotati ed estorsioni ai danni di imprenditori e commercianti dell’area tirrenica messinese, da Barcellona Pozzo di Gotto a Sant’Angelo di Brolo, evidenziando anche i rapporti tra le mafie di Messina, Catania e Palermo.

Secondo quanto accertato, l’ex dirigente, in qualità di presidente di commissione di gara, avrebbe:

favorito imprese vicine alla mafia nell’aggiudicazione di appalti;

segnalato imprenditori da sottoporre a estorsione;

approvato provvedimenti urbanistici ed edilizi illegittimi in favore del fratello ingegnere, in palese conflitto di interessi.

Le condotte successive e il ruolo del fratello ingegnere

Le investigazioni hanno evidenziato che l’ex dirigente avrebbe continuato a esercitare la propria influenza anche dopo la scarcerazione, tra il 2014 e il 2016, tentando inoltre di ostacolare il licenziamento definitivo conseguente alla condanna.

Parallelamente, gli accertamenti patrimoniali sul fratello libero professionista, pur in assenza di una sentenza penale di condanna, hanno consentito di delinearne la pericolosità sociale. Secondo gli inquirenti, chiunque intendesse realizzare interventi edilizi a Oliveri sarebbe stato costretto ad affidargli la progettazione, con la minaccia implicita di ostacoli amministrativi da parte del fratello dirigente.

L’ingegnere avrebbe inoltre:

indicato imprese fornitrici di materiali;

esercitato pratiche di credito abusivo ;

partecipato occultamente a società coinvolte in operazioni edilizie illegittime ;

condizionato l’attività amministrativa comunale dagli anni ’80 in avanti.

Sei immobili sequestrati a Oliveri

Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca riguarda sei unità immobiliari situate nel territorio di Oliveri, ritenute frutto di attività illecite e fittiziamente intestate a terzi. Il Tribunale ha ritenuto sproporzionato l’acquisto degli immobili rispetto alle capacità reddituali dichiarate.

Il valore complessivo dei beni sequestrati ammonta a circa 965.130 euro.