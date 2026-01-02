Barcellona, Palalberti: finanziato intervento di manutenzione straordinaria

Uno spiraglio di luce per lo sport barcellonese: a seguito dell’approvazione all’unanimità in Consiglio comunale, è stato ora ufficialmente finanziato dall’Assessorato alle Infrastrutture l’intervento di manutenzione straordinaria per la copertura del Palaberti, per un importo di 150.000 euro.

La cupola del Palalberti, che nel corso degli anni ha subito danni e aggiustamenti a causa delle ingenti infiltrazioni d’acqua, rappresentando diversi disagi per lo sport locale, verrà finalmente ricostituita.

Tramite un comunicato il sindaco Giuseppe Calabrò esprime soddisfazione:

“Come Amministrazione siamo intervenuti già due volte con risorse del nostro bilancio per tamponare le emergenze, ma sapevamo che occorreva un intervento più importante. Oggi, grazie a questo finanziamento, quel momento è arrivato.

Voglio ringraziare sinceramente per la sensibilità e la vicinanza al nostro territorio: l’Assessore Regionale alle Infrastrutture, On. Alessandro Aricò, che ha accolto le nostre istanze comprendendo l’urgenza della riparazione; l’On. Pino Galluzzo, per il suo costante impegno e per essere stato, ancora una volta, un ponte tra la nostra città e il Governo Regionale; l’esperto Dott. Giuseppe Benvegna, che ha monitorato con attenzione l’iter burocratico nel Palazzo Regionale; e l’Assessore allo Sport Dott. Roberto Molino, che sin dal primo momento ha programmato con cura gli interventi nonostante la situazione economico finanziaria ereditata dal passato”.