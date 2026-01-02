Barcellona, finanziato il progetto di messa in sicurezza di Pozzo Perla

Via libera al finanziamento del progetto di messa in sicurezza della Saia Bizzarro e di via Pozzo Perla, nel territorio comunale di Barcellona Pozzo di Gotto. L’intervento, per un importo complessivo di 300 mila euro, è stato ammesso a finanziamento nell’ambito del PR FESR Sicilia 2021–2027, Azione 2.10.1, dedicata alla riduzione del rischio idrogeologico.

L’opera interessa una zona che da anni presenta criticità strutturali e idrauliche, aggravate dagli eventi alluvionali del novembre 2011, che colpirono duramente la frazione di Pozzo Perla, causando l’esondazione del Torrente Idria e gravi danni a abitazioni e terreni, sommersi da milioni di metri cubi di fango.

Un’area ancora esposta al rischio idrogeologico

Secondo quanto riportato nel progetto, lo stato attuale dell’area evidenzia due principali criticità. Da un lato, il dissesto dell’argine della Saia Bizzarro, già compromesso in passato e soggetto a fragilità strutturale; dall’altro, i frequenti allagamenti di via Pozzo Perla, dovuti al dislivello altimetrico e alla difficoltà di smaltimento delle acque piovane, con conseguenti disagi e rischi per i residenti.

L’intervento mira a ridurre in modo strutturale la pericolosità dell’area e a prevenire il ripetersi di situazioni emergenziali già vissute in passato.

Le soluzioni previste dal progetto

Il progetto adotta soluzioni di ingegneria naturalistica, orientate alla resilienza e alla compatibilità ambientale. In particolare, è prevista la ricostruzione dell’argine della Saia Bizzarro mediante gabbioni in pietrame (2x1x1), una tecnica che consente maggiore flessibilità strutturale, migliore drenaggio delle acque e una più elevata resistenza rispetto alle opere rigide tradizionali.

Sul fronte della viabilità, l’intervento prevede la regimentazione delle acque meteoriche lungo via Pozzo Perla, attraverso il rifacimento del piano viabile, l’installazione di nuove caditoie e la realizzazione di un collettore per il convogliamento controllato delle acque verso il Torrente Idria, mediante un’opera di sfocio dedicata.

“Con questo finanziamento interveniamo su una ferita che Pozzo Perla si trascina dal 2011. Ricordiamo tutti le immagini del fango e la disperazione dei cittadini rimasti isolati. Oggi, l’utilizzo di tecniche moderne come i gabbioni in pietrame dimostra che abbiamo imparato la lezione del passato: non servono muri di cartapesta, ma strutture flessibili e integrate nell’ambiente. Non stiamo solo riparando un danno, stiamo dando a questo quartiere la sicurezza e la dignità che merita.”

Conformità ambientale e avvio dei lavori

Il progetto rispetta il principio europeo DNSH – Do No Significant Harm, che impone la tutela ambientale nelle opere finanziate con fondi comunitari. Il Comune ha già formalizzato l’accettazione del finanziamento e resta in attesa della firma della convenzione con il Dipartimento regionale della Protezione civile, passaggio necessario per l’avvio delle procedure operative e dei cantieri.

L’intervento rappresenta uno dei tasselli del più ampio programma di messa in sicurezza del territorio comunale, in un’area che continua a richiedere attenzione sul fronte della prevenzione del rischio idrogeologico.

*In evidenza immagine di repertorio.