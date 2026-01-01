Cadavere di un cinquantanovenne ritrovato nella sua abitazione a Rodì Milici

Il cadavere di un uomo di 59 anni di origine tedesca è stato ritrovato nella sua abitazione di via Nino Dante a Rodì Milici. La sua morte risalirebbe probabilmente a ieri notte, probabilmente a causa delle esalazioni da monossido di carbonio di una stufa. A chiamare i vigili del fuoco la compagna, a cui l’uomo non rispondeva al telefono. Sul posto sono anche intervenuti gli operatori del 118, che hanno constatato il decesso, e i carabinieri della Compagnia di Barcellona, che hanno avviato le indagini per risalire alle origini esatte della morte.