Terme Vigliatore: interrogazione su convenzione Comune-R.S.I.

Il Comune di Terme Vigliatore è interessato da una nuova vicenda: la senatrice Barbara Floridia, su sollecitazione di Filippo Giunta, candidato a sindaco ed esponente dell’associazione “Altra storia”, ha presentato un’interrogazione parlamentare, rivolta al Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti.

Il testo di tale atto mette in evidenza una presunta irregolarità, riguardante i rapporti tra il Sindaco Bartolo Cipriano e la R.F.I. (Rete Ferroviaria Italiana).

I fatti: viabilità ferroviaria e opere compensative

Si rimette in tavola una questione risalente al 2008, ben 17 anni fa, quando gli accordi tra sindaco e R.F.I. avevano portato a riversare sul territorio del denaro pubblico, per una cifra che ammonterebbe a 12 milioni di euro per lavori compensativi.

In particolare, i lavori a cui si farebbe riferimento avevano ad oggetto la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Messina-Palermo, un progetto avviato a partire dagli ani ’80.

Gli interventi hanno comportato l’eliminazione dei passaggi a livello nelle tre frazioni comunali – Terme, San Biagio e Vigliatore – con un profondo e irreversibile impatto sull’assetto viario, in particolare nella frazione di San Biagio, area di pregio anche per la presenza della villa romana.

Unitamente al nuovo tracciato ferroviario erano state previste opere compensative, che tuttavia – secondo quanto riportato – sarebbero state realizzate senza una pianificazione razionale e trasparente, in contrasto con le direttive del decreto assessoriale n. 1238/87, che imponeva a Ferrovie dello Stato “predisporre uno studio di interventi migliorativi della linea esistente, utili per una qualificazione dei terreni urbani attraversati, quali l’eliminazione dei passaggi a livello, l’allargamento dei sottopassi ferroviari e ogni altro intervento orientato ad un più idoneo inserimento della linea esistente nel territorio interessato”.

Il nodo irrisolto di San Biagio

Tra le principali criticità evidenziate figura il collegamento tra la Strada Statale 113 e la Strada Statale 185, ricadente proprio nella frazione di San Biagio. Una soluzione mai portata a termine, anche a causa della vicenda del cosiddetto “viadotto panoramico” abusivo, opera pubblica avviata e poi demolita dopo l’esito negativo della valutazione ambientale.

A ciò si aggiunge l’inadeguatezza dei sottopassi ferroviari esistenti, ritenuti privi delle necessarie condizioni di sicurezza. Una situazione che – si legge nell’atto – costringe ancora oggi intere famiglie all’isolamento e a gravi disagi.

La convenzione tra Comune e R.F.I.

Un passaggio centrale dell’interrogazione riguarda la convenzione stipulata tra il sindaco Bartolo Cipriano e Rete Ferroviaria Italiana (R.F.I.), senza una preventiva approvazione del Consiglio comunale. L’accordo, ratificato solo successivamente dall’aula consiliare con delibere del 26 aprile e del 16 maggio 2024, ha come oggetto la “realizzazione di opere compensative nel Comune di Terme Vigilatore e risoluzione della problematica relativa alla viabilità di collegamento tra SS 185 e SS 113 nell’ambito della realizzazione del raddoppio Messina-Patti”.

Nella convenzione si legge, tra l’altro, che Il Comune “non ha più ritenuto idonea la soluzione progettuale proposta da R.F.I. né le successive ipotesi progettuali proposte” e “stante le difficoltà riscontrate nell’individuare una nuova soluzione tecnica condivisa con il Comune”, quest’ultimo ha chiesto di realizzare direttamente le opere, utilizzando un contributo di 3,5 milioni di euro messo a disposizione dalla stessa R.F.I. (nota prot. 000116 del 18 maggio 2023).

Con l’erogazione di tale somma, la convenzione stabilisce che RFI assolve integralmente ai propri impegni residui, previsti nel verbale del 3 dicembre 2008, escludendo ulteriori pretese o richieste risarcitorie da parte del Comune.

L’interrogazione parlamentare: le domande al Ministro

Alla luce di questo quadro, la senatrice Floridia ha chiesto al Ministro di sapere:

se sia a conoscenza della vicenda ;

; quali iniziative intenda assumere per verificare la regolarità delle procedure adottate e il rispetto della normativa vigente;

e il rispetto della normativa vigente; quali misure di competenza possano essere adottate nel caso emergano violazioni, a tutela del Comune di Terme Vigliatore e dei suoi cittadini.

In tal modo, i riflettori vengono riaccesi su un’annosa questione, che interessa Terme Vigliatore e i suoi cittadini, ora all’attenzione del Ministro di competenza.

