Barcellona, avviati i lavori di messa in sicurezza di via Giacomo Leopardi

Sono stati formalmente consegnati i lavori per il consolidamento di un tratto strategico di via Giacomo Leopardi a Barcellona Pozzo di Gotto, intervento inserito nel più ampio programma di contrasto al dissesto idrogeologico che interessa il territorio comunale.
L’avvio del cantiere è stato annunciato a margine di un incontro tra l’Amministrazione comunale, i tecnici incaricati e l’impresa esecutrice. Presenti il sindaco Calabrò, l’esperto comunale Benvegna e l’assessore Pirri.
Un’area critica dal punto di vista idrogeologico
Via Giacomo Leopardi rappresenta da tempo uno dei punti più vulnerabili della città dal punto di vista idrogeologico. Tale fragilità è nota da decenni, ma le criticità più rilevanti si sono manifestate in seguito agli eventi alluvionali del 2011 e del 2015. Negli anni successivi, in particolare tra il 2018 e il 2022, la situazione si è ulteriormente aggravata, rendendo necessarie limitazioni alla viabilità e misure di sicurezza provvisorie.
L’intervento mira a ridurre in modo strutturale il rischio, superando una condizione di precarietà che ha inciso a lungo sulla quotidianità dei residenti e sulla sicurezza dell’area.
Finanziamento e soggetti coinvolti
L’opera è finanziata dalla Regione Siciliana attraverso la struttura del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico. L’importo contrattuale dei lavori è pari a 451.598,16 euro.
L’esecuzione è stata affidata alla società “Costruzioni Generali e Servizi d’Ingegneria S.r.l.”, mentre la direzione e il coordinamento tecnico sono così articolati:
- Direttore dei lavori: ing. Mario Favazzi
- Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE): ing. Nicola Barbalace
- Direttore operativo geologo: dott. Francesco Spiccia
Tempi di realizzazione
Secondo il cronoprogramma, la durata dei lavori è fissata in 170 giorni consecutivi, con termine previsto per il 17 giugno 2026. L’impresa ha confermato la piena accessibilità dell’area e la corrispondenza dei rilievi tecnici, annunciando l’imminente allestimento del cantiere.
L’Amministrazione comunale ha comunicato che seguirà l’evoluzione dei lavori con un monitoraggio costante, al fine di garantire il rispetto dei tempi e contenere i disagi per la popolazione residente.
Un intervento inserito nel piano di messa in sicurezza
Il consolidamento di via Giacomo Leopardi si inserisce in un quadro più ampio di interventi mirati alla riduzione del rischio idrogeologico sul territorio comunale. A tal proposito, il sindaco Calabrò ha affermato:
“Siamo profondamente soddisfatti di vedere finalmente l’avvio di questo cantiere. Questo risultato non è casuale: grazie a un dialogo costante e credibile con l’Ufficio del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana, siamo riusciti ad ottenere i finanziamenti necessari per un intervento che la città attendeva da troppo tempo.
Il nostro programma di messa in sicurezza procede spedito: stiamo restituendo stabilità a un territorio martoriato, ferito da numerosi eventi meteorologici e mai curato specie dal 2011, dimostrando che con la serietà progettuale e il peso istituzionale si ottengono risposte certe per la collettività.”