Barcellona, avviati i lavori di messa in sicurezza di via Giacomo Leopardi

Sono stati formalmente consegnati i lavori per il consolidamento di un tratto strategico di via Giacomo Leopardi a Barcellona Pozzo di Gotto, intervento inserito nel più ampio programma di contrasto al dissesto idrogeologico che interessa il territorio comunale.

L’avvio del cantiere è stato annunciato a margine di un incontro tra l’Amministrazione comunale, i tecnici incaricati e l’impresa esecutrice. Presenti il sindaco Calabrò, l’esperto comunale Benvegna e l’assessore Pirri.

Un’area critica dal punto di vista idrogeologico

Via Giacomo Leopardi rappresenta da tempo uno dei punti più vulnerabili della città dal punto di vista idrogeologico. Tale fragilità è nota da decenni, ma le criticità più rilevanti si sono manifestate in seguito agli eventi alluvionali del 2011 e del 2015. Negli anni successivi, in particolare tra il 2018 e il 2022, la situazione si è ulteriormente aggravata, rendendo necessarie limitazioni alla viabilità e misure di sicurezza provvisorie.

L’intervento mira a ridurre in modo strutturale il rischio, superando una condizione di precarietà che ha inciso a lungo sulla quotidianità dei residenti e sulla sicurezza dell’area.

Finanziamento e soggetti coinvolti

L’opera è finanziata dalla Regione Siciliana attraverso la struttura del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico. L’importo contrattuale dei lavori è pari a 451.598,16 euro.

L’esecuzione è stata affidata alla società “Costruzioni Generali e Servizi d’Ingegneria S.r.l.”, mentre la direzione e il coordinamento tecnico sono così articolati:

Direttore dei lavori: ing. Mario Favazzi

ing. Mario Favazzi Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE): ing. Nicola Barbalace

ing. Nicola Barbalace Direttore operativo geologo: dott. Francesco Spiccia

Tempi di realizzazione

Secondo il cronoprogramma, la durata dei lavori è fissata in 170 giorni consecutivi, con termine previsto per il 17 giugno 2026. L’impresa ha confermato la piena accessibilità dell’area e la corrispondenza dei rilievi tecnici, annunciando l’imminente allestimento del cantiere.

L’Amministrazione comunale ha comunicato che seguirà l’evoluzione dei lavori con un monitoraggio costante, al fine di garantire il rispetto dei tempi e contenere i disagi per la popolazione residente.

Un intervento inserito nel piano di messa in sicurezza

​Il consolidamento di via Giacomo Leopardi si inserisce in un quadro più ampio di interventi mirati alla riduzione del rischio idrogeologico sul territorio comunale. A tal proposito, il sindaco Calabrò ha affermato: