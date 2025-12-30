Ju Jitsu, successo per la Dai-Ki Dojo Barcellona alla Christmas Cup

Si è svolta sabato 20 dicembre 2025, presso il PalaBattiati di Catania, la Christmas Cup di Ju Jitsu, un’edizione che ha rappresentato un vero e proprio spot per le discipline marziali, in particolare per il Ju Jitsu targato Dai-Ki Dojo.

La manifestazione ha visto la partecipazione di oltre 470 bambini e ragazzi di età compresa tra i 4 e i 12 anni, suddivisi in tre turni (A, B e C). Una giornata all’insegna dello sport, del divertimento e della crescita personale, durante la quale i piccoli jutsuka hanno affrontato le prove con grande concentrazione e impegno, dimostrando di essere pienamente all’altezza dell’evento.

I giovani atleti della Dai-Ki Dojo Barcellona

Numerosa la presenza della Dai-Ki Dojo Barcellona, guidata dal Maestro Alessandro Bengala, che ha accompagnato i propri allievi in questa importante esperienza sportiva.

Turno A:

Antonino Merlino, Zaira Gaipa, Bianca Miano, Diego Moisa, Carlo Cicciari, Giovanni Flaccomio, Hinata Profilio, Antonino Aliquò, Carlotta Genovese, Daniel Bengala, Francesco Alizzi, Antonino Genovese, Mattia Mirabile, Daniel Rappazzo, Valentino Lo Cascio, Angelo Milone.

Turno B:

Azzurra Bengala, Aurora Bengala, Ruben Interdonato, Stefano Mara, Marisol Donato, Greta Messina, Gabriel Messina, Andrea Furnari, Leonardo Crea, Christian Conti, Marco Crifo, Antonino Mellimaci, Mattia Iarrera, Oleksandr Thokhymenko, Lorenzo Pavone, Maria Vittoria Catalfamo.

Turno C:

Emma Milone, Ilaria Oieni, Tancredi Flaccomio, Thomas Torre, Arbion Fregjai, Ettore Lo Presti, Santino Ferrara, Cristina Cutrupia, Giulia Candita, Anna Oieni, Simone De Pasquale, Salvatore Stramandino, Nikolas Baglione, Leonardo Abramo, Mattia Stracuzzi, Alessandra Bengala.

Tecnica, crescita e spirito agonistico

Tutti gli allievi hanno svolto prove di grande abilità tecnico-pratica, ottenendo ottimi risultati e confermando la validità del percorso formativo portato avanti da tempo dal Maestro Bengala. Un progetto che punta a inserire i bambini fin da piccoli nel circuito dell’agonismo, con l’obiettivo di formarli non solo sotto il profilo tecnico, ma anche nel carattere e nell’abilità.

La trasferta catanese si è rivelata un successo, lasciando entusiasmo e voglia di migliorare non solo nei giovani atleti, ma anche nei genitori che li hanno accompagnati in questa esperienza. Un evento che ha confermato il valore educativo e sportivo del Ju Jitsu e il ruolo centrale della Dai-Ki Dojo Barcellona nella promozione delle arti marziali sul territorio.

Nella foto gli allievi della Dai-Ki Dojo Barcellona con il Maestro Alessandro Bengala.