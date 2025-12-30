Barcellona, oggi la presentazione del saggio “Divide et Impera”

Oggi alle ore 17:00 l’Auditorium Comunale “Parco Maggiore La Rosa” ospiterà la presentazione del saggio “Divide et Impera. La separazione delle carriere e i rischi di eterogenesi dei fini” dell’avvocato cassazionista e saggista Pietro Gurrieri.

Il saggio, spiega l’autore, «cerca di ricostruire le implicazioni profonde della riforma sulla separazione delle carriere, andando oltre le semplificazioni e la retorica dei suoi sostenitori. Non si tratta di questioni tecniche riservate agli addetti ai lavori ma di una scelta ai limiti dell’eversione che incide gravemente sull’equilibrio tra i poteri dello Stato e che mette a rischio l’indipendenza della giurisdizione e i diritti dei cittadini. Il confronto pubblico è dunque necessario, prima che decisioni irreversibili vengano assunte senza una piena consapevolezza delle loro conseguenze».