Barcellona, lungomare Spinesante: consegnati i lavori del I stralcio

Risale a ieri, 29 settembre, la consegna formale dei lavori alla ditta aggiudicataria per la messa in sicurezza e il rifacimento del I stralcio di lungomare a Spinesante.

Si tratta di un passo importante per la riqualificazione del litorale barcellonese, dopo diversi anni di inagibilità ed erosione costiera.

I lavori, affidati lo scorso settembre, saranno finanziati con fondi della Protezione Civile Regionale, per un importo complessivo che ammonterebbe a 850 mila euro, e riguarderanno il tratto che si estende dalla via Eolie all’incrocio con via Benedetto Genovese.

Gli interventi previsti e il cronoprogramma

L’appalto, nelle mani dell’O.E. Consorzio Stabile Energos (Capogruppo) e Gruppo Euroservizi SOC. Coop. (Mandante), prevede la realizzazione di strutture in cemento armato (pali e cordoli) e il ripristino della pavimentazione pedonale mancante.

I tempi stimati per i lavori ammonterebbero a circa 90 giorni consecutivi: la data prevista per la consegna sarebbe il 29 marzo 2026.

A coordinare i lavori, l’Ufficio di Direzione composto da:

RUP : ing. Iolanda Maria Rita Mandanici;

: ing. Iolanda Maria Rita Mandanici; Direzione dei Lavori : Arch. Daniele Mazzeo;

: Arch. Daniele Mazzeo; coordinamento della sicurezza: Arch. Dino Isgrò.

Le dichiarazione di Calabrò e Benvegna

A presenziare alla consegna formale dei lavori erano presenti il sindaco Giuseppe Calabrò, insieme all’Esperto Giuseppe Benvegna.

Il sindaco ha affermato:

​“Oggi diamo il via a un cantiere fondamentale che risponde alle aspettative della nostra comunità. Dopo un iter burocratico complesso, passiamo dalle promesse ai fatti consegnando il primo lotto di un’opera che, una volta completata, non solo metterà in sicurezza la costa, ma restituirà dignità e bellezza al lungomare di Spinesante. La nostra priorità resta la tutela del territorio e l’incolumità dei cittadini”.

​L’Esperto del Sindaco, Giuseppe Benvegna:

“Siamo molto soddisfatti per il raggiungimento di questo traguardo. Grazie all’importante ribasso d’asta del 32,14%, il Comune potrà contare su economie di progetto superiori a 200 mila euro, che contiamo di reinvestire sempre per le necessità legate alla protezione della nostra fascia costiera. Monitoreremo quotidianamente l’avanzamento dei lavori affinché l’opera venga restituita alla cittadinanza nei tempi stabiliti”.

Ora tocca all’impresa procedere all’allestimento immediato del cantiere, posando la segnaletica di sicurezza e delimitando le aree interessate per consentire un avvio rapido dei lavori strutturali.