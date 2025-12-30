Barcellona, fuochi d’artificio illegali: arresto e sequestro

I Finanzieri del Comando Provinciale di Messina hanno scoperto due depositi clandestini di fuochi d’artificio detenuti illegalmente, sequestrando oltre 120.000 articoli pirotecnici per un peso complessivo superiore alle 4 tonnellate. L’operazione ha portato al deferimento all’Autorità Giudiziaria di due soggetti e all’arresto in flagranza di reato di una persona residente a Barcellona Pozzo di Gotto.

Scoperto un deposito non autorizzato con oltre 4.200 kg di esplosivi

Con l’approssimarsi delle festività di fine anno, la Guardia di Finanza ha intensificato le attività di controllo e prevenzione nel settore della commercializzazione abusiva di fuochi d’artificio e articoli pirotecnici, considerato particolarmente delicato sotto il profilo della sicurezza pubblica.

Le indagini sono partite anche dal monitoraggio dei principali social network, in particolare TikTok e Instagram, dove erano pubblicizzate vendite promozionali di fuochi d’artificio, sia da parte di privati cittadini sia da realtà imprenditoriali, talvolta supportate anche da cartellonistica stradale.

Le successive attività di osservazione e pedinamento hanno condotto i militari del Gruppo di Messina a individuare un deposito non autorizzato, ricavato all’interno di un vecchio casolare recentemente acquistato da un esercizio commerciale locale.

All’interno della struttura sono stati rinvenuti oltre 4.200 chilogrammi di materiale esplodente, comprensivi di 580 kg di polvere pirica, detenuti in assenza delle previste licenze di pubblica sicurezza.

Il materiale, pur recante marcatura CE, è stato sequestrato poiché custodito in un ambiente totalmente non conforme alle norme di sicurezza, con un grave rischio per l’incolumità delle persone e delle strutture circostanti.

L’intervento a Barcellona Pozzo di Gotto: un arresto

In un distinto intervento, i militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Barcellona Pozzo di Gotto hanno rinvenuto e sequestrato 152 artifizi pirotecnici, per un peso complessivo di circa 150 kg, occultati nel piano cantinato di un’abitazione privata del centro cittadino.

Nel corso della perquisizione sono stati trovati anche:

25 micce per innesco artigianale;

5 centraline;

40 accenditori elettrici per l’innesco a distanza;

petardi artigianali realizzati come veri e propri candelotti, ad elevatissimo potenziale di pericolo.

In questo caso, il detentore è stato arrestato in flagranza di reato, poiché il materiale rientra nella categoria dei fuochi d’artificio professionali, utilizzabili esclusivamente da persone con specifiche competenze tecniche.

Un giro d’affari illecito stimato in oltre 200 mila euro

Secondo le stime della Guardia di Finanza, la commercializzazione dell’intero quantitativo di materiale sequestrato avrebbe generato un illecito guadagno superiore ai 200.000 euro.

Sulla base degli elementi raccolti, che dovranno comunque essere vagliati nelle successive fasi processuali e nel rispetto del principio di presunzione di innocenza, i due soggetti sono stati denunciati per detenzione abusiva di materie esplodenti e omessa richiesta del certificato di prevenzione incendi.

La Guardia di Finanza ricorda che durante le festività natalizie si registra il maggior numero di incidenti legati all’uso improprio di petardi e fuochi d’artificio, spesso con conseguenze gravi o mortali. L’attività di contrasto odierna conferma l’impegno delle Fiamme Gialle nella tutela della salute e dell’incolumità dei cittadini, con l’obiettivo di garantire festività sicure in tutta la provincia di Messina.