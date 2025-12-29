Taormina, impiantato pacemaker leadless a una bambina di 10 anni: intervento innovativo al Centro “Bambino Gesù”

Importante traguardo della cardiologia pediatrica al Centro Cardiologico Pediatrico del Mediterraneo “Bambino Gesù” di Taormina, dove è stato eseguito con successo l’impianto di un pacemaker leadless (senza fili) su una bambina di 10 anni, affetta da grave cardiopatia congenita.

Il dispositivo di nuova generazione consente di regolarizzare il battito cardiaco senza l’utilizzo di elettrodi, rappresentando una soluzione particolarmente indicata nei pazienti pediatrici con alterazioni anatomiche della valvola tricuspide.

I vantaggi del pacemaker senza fili nei bambini

A differenza dei pacemaker tradizionali, che prevedono elettrocateteri e una tasca chirurgica sottocutanea per il generatore di impulsi, il pacemaker leadless elimina la necessità di fili che attraversino la valvola tricuspide.

Nei casi di cardiopatia congenita, il passaggio degli elettrocateteri può infatti provocare ulteriori danni valvolari, aggravando una situazione clinica già complessa. Il nuovo dispositivo permette invece di mantenere un ritmo cardiaco regolare senza interferire con la funzione valvolare, riducendo i rischi e migliorando la qualità di vita del paziente.

Un intervento complesso su una paziente di 24 kg

La bambina, di 10 anni e 24 chilogrammi di peso, era stata sottoposta nei primi mesi di vita a un intervento chirurgico con impianto di pacemaker epicardico, i cui elettrodi hanno progressivamente perso efficacia a causa della crescita.

Il nuovo pacemaker leadless, dal peso inferiore a 2 grammi e di dimensioni di circa 25 millimetri, è stato impiantato attraverso una vena del collo e fissato direttamente al muscolo dell’apice del ventricolo destro.

Il dispositivo ha iniziato a funzionare immediatamente, regolarizzando il battito cardiaco senza compromettere la valvola tricuspide.

Una tecnologia che rappresenta il futuro della cardiologia pediatrica

La stimolazione elettrica del cuore tramite pacemaker leadless, già ampiamente diffusa in ambito adulto, rappresenta una frontiera innovativa della cardiologia pediatrica.

Essere riusciti ad applicare questa tecnologia tra i primi al mondo in una bambina con peso inferiore ai 30 kg e affetta da una grave cardiopatia congenita costituisce un risultato di assoluto rilievo scientifico e clinico.

Il team medico e l’eccellenza del Centro di Taormina

La procedura è stata eseguita presso il Centro Cardiologico Pediatrico del Mediterraneo “Bambino Gesù” di Taormina dai dottori:

Paolo Guccione

Rosario Foti

Antonio Parlavecchio

Carlo Cardi

in collaborazione con il dott. Antonino Nicosia, direttore della Cardiologia dell’Ospedale di Ragusa, e con gli anestesisti Enrico Iannace e Marco Cutini.

Un risultato che conferma l’eccellenza del Centro e il costante impegno dell’Istituzione nel garantire ai piccoli pazienti le migliori cure e la migliore qualità di vita possibile.