Rodì Milici, successo per il Festival dell’Olio e del Vino Mamertino: ecco le interviste ai protagonisti

Si è svolto con grande partecipazione e interesse il Festival dell’Olio e del Vino Mamertino, andato in scena domenica 21 dicembre nel cuore del centro cittadino, in viale Martino, confermandosi come un evento di forte richiamo per appassionati, operatori del settore e visitatori.

Una manifestazione che ha saputo coniugare gusto, cultura e territorio, celebrando due eccellenze identitarie della Sicilia: l’olio extravergine d’oliva e il Vino Mamertino, simboli di una tradizione agricola millenaria e di una filiera produttiva di qualità.

Rodì Milici “Città del Vino” e vetrina delle eccellenze locali

Promosso dal Comune di Rodì Milici con il patrocinio della Regione Siciliana – Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, il Festival si è inserito in un anno particolarmente significativo per l’Isola, proclamata Regione Europea della Gastronomia 2025.

Degustazioni, masterclass, incontri tematici e spazi espositivi hanno animato il pomeriggio, offrendo un racconto autentico del territorio e rafforzando il ruolo di Rodì Milici come polo di riferimento per la promozione del Mamertino e delle produzioni locali.

Show cooking e alta cucina con lo chef stellato Giuseppe Raciti

Tra i momenti più apprezzati, lo show cooking “Il Mamertino e l’Alta Cucina”, inserito nell’evento speciale “Mamertino e Stelle”, con protagonista lo chef stellato Michelin Giuseppe Raciti del ristorante Zash.

Un’esperienza che ha saputo esaltare il dialogo tra vino, olio e alta gastronomia, offrendo una reinterpretazione contemporanea dei prodotti del territorio e riscuotendo grande interesse da parte del pubblico.

Disponibili le interviste ai protagonisti del Festival

A margine dell’evento sono state realizzate interviste esclusive, ora disponibili, che approfondiscono i temi emersi durante la manifestazione e le prospettive future del progetto:

🎙 Eugenio Aliberti , sindaco di Rodì Milici , sul valore strategico del Festival e sulla visione di sviluppo del territorio

🎙 Il direttore generale dell’IRVO (Istituto Regionale del Vino e dell’Olio), sul ruolo delle produzioni certificate e della qualità siciliana

🎙 Giuseppe Raciti , chef stellato Michelin, sul legame tra alta cucina e identità territoriale

🎙 Uno degli espositori, voce diretta delle imprese locali e della filiera produttiva

Le interviste offrono uno sguardo completo su enogastronomia, promozione territoriale e turismo esperienziale.

Un evento che guarda al futuro

Il Festival dell’Olio e del Vino Mamertino si candida a diventare un appuntamento stabile nel calendario degli eventi siciliani, capace di rafforzare il connubio tra identità, economia locale e attrattività turistica.

“Una terra che produce” si conferma non solo come slogan, ma come visione concreta di sviluppo sostenibile e valorizzazione delle eccellenze del territorio.