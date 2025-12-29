Milazzo, il 3 gennaio 2026 al Teatro Trifiletti debutta “L’Eco di Artemisia”, lo spettacolo dell’associazione Città Invisibili

Il 2026 si aprirà con una “prima volta” per l’Associazione Città Invisibili, che debutta come organizzatrice di uno spettacolo di varietà al Teatro Trifiletti di Milazzo.

L’appuntamento è fissato per sabato 3 gennaio 2026, alle ore 19.00, con “L’Eco di Artemisia”, spettacolo pensato, scritto, diretto e interpretato da Andrea Castiglia, socio dell’associazione, insieme a un cast di attori e ballerine composto da giovani milazzesi di età compresa tra i 22 e i 36 anni.

Arte, danza e comicità in uno spettacolo originale

“L’Eco di Artemisia” non è un semplice spettacolo teatrale, ma un viaggio tra arte, comicità e poesia, capace di coinvolgere il pubblico in un’atmosfera intensa e vibrante. Un’ora e mezza di intrattenimento in cui danza, colori ed emozioni si fondono in uno scacco teatrale che invita alla leggerezza e alla riflessione.

Le scenografie firmate dal Liceo Artistico Guttuso

Le scenografie sono state realizzate dagli studenti del Liceo Artistico “Renato Guttuso” di Milazzo, con il supporto delle insegnanti e in particolare della prof.ssa Angela Caprino, insieme alla dirigente scolastica prof.ssa Guidaldi.

Un ringraziamento speciale è rivolto anche agli sponsor dell’evento, che hanno sostenuto l’iniziativa e contribuito alla sua realizzazione.

Patrocinio del Comune di Milazzo e informazioni sui biglietti

Lo spettacolo gode del patrocinio del Comune di Milazzo e si svolgerà presso il Teatro Trifiletti, storico spazio culturale cittadino.

🎟 Biglietti

Costo: 10 euro (posto unico)

Prevendita: Libreria Filoramo (senza sovrapprezzo)

Botteghino: acquistabili anche prima dell’inizio dello spettacolo

Un inizio d’anno all’insegna della cultura e della leggerezza

“L’Eco di Artemisia” rappresenta un invito a iniziare il nuovo anno con spensieratezza, cultura e condivisione, per affrontare con maggiore energia un 2026 che si preannuncia complesso.

L’appuntamento è per sabato 3 gennaio 2026 al Teatro Trifiletti di Milazzo.