“L’assessore incontra la città”: il 2 gennaio 2026 a Barcellona, l’incontro con Roberto Molino

Un momento di confronto diretto tra amministrazione e cittadini per fare il punto sull’attività svolta negli ultimi anni. Venerdì 2 gennaio 2026, alle ore 17.00, presso l’Auditorium del “Parco Maggiore La Rosa”, si terrà l’iniziativa “L’assessore incontra la città”, promossa dall’amministrazione comunale.

Protagonista dell’incontro sarà l’assessore dott. Roberto Giuseppe Molino, che presenterà il bilancio dei cinque anni di impegno amministrativo, illustrando risultati, obiettivi raggiunti e prospettive future.

Un confronto aperto con la cittadinanza

L’evento nasce con l’obiettivo di favorire la partecipazione attiva dei cittadini, offrendo uno spazio di dialogo e trasparenza sull’operato amministrativo. Durante l’incontro verranno ripercorse le principali azioni messe in campo nel corso del mandato, con particolare attenzione alle politiche adottate e alle ricadute sul territorio.

“L’assessore incontra la città” rappresenta dunque un’occasione importante per informare, ascoltare e rafforzare il rapporto tra istituzioni e comunità locale.

Presentazione del bilancio dei cinque anni di attività

Al centro dell’appuntamento la presentazione del bilancio dei cinque anni di impegno amministrativo, un momento di rendicontazione pubblica che consentirà di analizzare il lavoro svolto e di condividere una visione complessiva dell’azione amministrativa.

L’incontro è rivolto a cittadini, associazioni, rappresentanti del tessuto sociale e produttivo, con l’intento di costruire un dialogo costruttivo e orientato al futuro della città.

Appuntamento al Parco Maggiore La Rosa

La scelta dell’Auditorium del Parco Maggiore La Rosa conferma la volontà di utilizzare spazi pubblici dedicati alla cultura e alla partecipazione civica, rendendo l’evento accessibile a tutta la comunità.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di comunicazione e confronto promosso dall’amministrazione comunale di Barcellona Pozzo di Gotto.