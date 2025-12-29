Capodanno ntà Chiazza a Barcellona Pozzo di Gotto: musica live e DJ set per salutare il 2025

La notte di San Silvestro si accende nel cuore della città con “Capodanno ntà Chiazza”, l’evento musicale organizzato per festeggiare l’arrivo del nuovo anno in piazza. L’appuntamento è fissato per martedì 31 dicembre, con inizio alle ore 23.30, nel centro di Barcellona Pozzo di Gotto. Un evento per i barcellonesi, fatto dai barcellonesi.

Un grande evento gratuito, pensato per coinvolgere cittadini e visitatori, promosso con il sostegno della Regione Siciliana – Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo e del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto.

DJ set, animazione e ballerini per la notte di San Silvestro

La serata sarà caratterizzata da un mix di musica, animazione e spettacolo, con la partecipazione di noti protagonisti del panorama musicale e dell’intrattenimento:

Simon Scily

Pippo Basile

Nino Lo Duca

Ad accompagnare il pubblico nel countdown verso il nuovo anno ci saranno DJ set, animazione e ballerini, per trasformare la piazza in una grande festa a cielo aperto.

Live music con “La Banda della Notte”

Dopo lo scoccare della mezzanotte, spazio alla musica dal vivo con l’esibizione de “La Banda della Notte”, pronta a far ballare il pubblico e a prolungare i festeggiamenti nelle prime ore del nuovo anno.

Un Capodanno in piazza per tutta la comunità

“Capodanno ntà Chiazza” si conferma come un appuntamento centrale del cartellone degli eventi di fine anno a Barcellona Pozzo di Gotto, con l’obiettivo di offrire un momento di aggregazione, sicurezza e divertimento per tutte le fasce d’età.

Un’iniziativa che valorizza il centro cittadino e rafforza il ruolo della musica e dello spettacolo come strumenti di socialità e promozione del territorio.