Al Teatro Vittorio Currò, il 1° Memorial Mattia & Simone

Nel pomeriggio del prossimo 3 gennaio, alle ore 17.00, l’attenzione si sposterà al Teatro Vittorio Currò – Oratorio Salesiano, dove si terrà la conferenza dal titolo: “La sicurezza stradale: attenzione e prevenzione”

L’incontro, inserito ufficialmente nel 1° Memorial Mattia & Simone, sarà moderato da Francesco Amantia e vedrà la partecipazione di operatori dei comparti di sicurezza e soccorso, oltre ai familiari delle giovani vittime.

Un’occasione di ascolto e riflessione rivolta soprattutto ai giovani, ma aperta a tutta la cittadinanza, per promuovere una maggiore consapevolezza sui comportamenti corretti da adottare sulla strada.

Concorso di poesia e borse di studio

Durante l’evento verrà inoltre presentato un nuovo concorso di poesia, con la spiegazione delle modalità di partecipazione e delle scadenze. Il concorso prevede un montepremi di due borse di studio da 500 euro, a sostegno del talento e dell’espressione artistica dei giovani.

Un evento aperto alla cittadinanza

Il 1° Memorial Mattia & Simone rappresenta un importante momento di unione tra sport, scuola e impegno civile. Un’iniziativa che trasforma il ricordo in azione concreta, con l’obiettivo di educare, prevenire e costruire una cultura della sicurezza.