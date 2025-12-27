“Rime dal Longano”: viaggio poetico tra memoria e identità siciliana a Barcellona

Domenica 28 dicembre alle ore 18.00, l’Auditorium del Parco Maggiore La Rosa di Barcellona Pozzo di Gotto ospiterà la presentazione del libro di poesia “Rime dal Longano”, firmato da Sebastiano Bucolo e Pietro Maiorana e pubblicato dalle edizioni Smasher.

L’iniziativa rientra nel calendario degli eventi natalizi promossi dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, confermando l’attenzione dell’amministrazione verso la valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali.

Poesia in dialetto siciliano tra memoria storica e identità culturale

“Rime dal Longano” nasce come un sodalizio artistico che celebra la Barcellona del passato attraverso la forza espressiva del dialetto siciliano. Più che una semplice raccolta poetica, il volume si propone come un vero e proprio atto di resistenza culturale, volto a nobilitare la lingua siciliana, custode di memoria, identità e tradizioni popolari.

L’opera si inserisce nel solco della poesia dialettale siciliana, con l’obiettivo di tramandare alle nuove generazioni un patrimonio linguistico e culturale di grande valore.

Ospiti e momenti artistici della serata

La serata sarà coordinata da Nino Biondo e vedrà gli interventi dell’Assessore alla Cultura, avv. Angelita Pino, e dell’editrice Giulia Carmen Fasolo.

Ad arricchire l’incontro, le letture poetiche affidate a Rosaria Fogliani e Nuccio Scolaro, accompagnate dalle musiche del gruppo “I Sirinanti”, con la partecipazione di Bernardo Salamone, per un evento che unirà poesia, musica e tradizione siciliana.