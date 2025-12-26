Natale di solidarietà al Mandanici, il Lions Club di Castroreale presenta “E scinniu la Notti” con Mario Incudine

Oggi alle 18 la suggestiva cornice del Teatro Placido Mandanici ospiterà un evento straordinario che coniuga la grande musica d’autore con la solidarietà concreta.

Il Lions Club Castroreale, sotto la presidenza dell’Avv. Claudio Cannas, presenta il concerto di beneficenza di Mario Incudine, che per l’occasione sarà accompagnato dai talentuosi Maestri Antonio Vasta e Pino Ricosta.

L’evento non è soltanto un appuntamento culturale di alto profilo, ma rappresenta il cuore di un’iniziativa di portata storica, infatti, Il ricavato della serata sarà interamente destinato alla creazione di un deposito per la distribuzione di beni alimentari di prima necessità rivolto alle famiglie bisognose.

Il progetto vanta un primato assoluto: è infatti il primo in Italia a essere co-finanziato dalla LCIF (Lions Clubs International Foundation), Un traguardo che riempie d’orgoglio il Lions Club Castroreale, scelto dalla Fondazione Internazionale come capofila per un modello di assistenza sociale innovativo sul territorio nazionale.

Le parole del Presidente Avv. Claudio Cannas

“Il Natale non è solo una ricorrenza, ma una disposizione dell’animo. Lo spirito natalizio trova la sua massima espressione quando la gioia del ricevere si trasforma nel coraggio di donare. Acquistare un biglietto per questo concerto non significa solo assistere a uno spettacolo di immenso valore artistico, ma compiere un gesto d’amore concreto: significa trasformare una serata di festa in un pasto caldo per chi è in difficoltà. Essere il primo club in Italia a realizzare questo progetto con la nostra Fondazione Internazionale è un onore che condividiamo con tutta la cittadinanza.”

Informazioni e biglietti

L’invito è rivolto a tutta la comunità per sostenere questa nobile causa e godere delle sonorità uniche di Mario Incudine, artista che da anni porta la cultura siciliana nel mondo.

I biglietti sono disponibili: