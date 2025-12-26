Litiga col marito e lo colpisce con un coltello da cucina, quarantanovenne arrestata dai carabinieri

Nella serata di Natale, in un’abitazione della zona nord del capoluogo peloritano, i Carabinieri della Compagnia di Messina Centro hanno arrestato una quarantanovenne, ritenuta responsabile del reato di “tentato omicidio”, commesso ai danni del marito.

Ad allertare i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia e della Stazione di Faro Superiore è stato il personale del “118”, intervenuto presso l’abitazione della coppia per medicare l’uomo.

Nella circostanza, gli accertamenti eseguiti nell’immediatezza dai militari hanno consento di appurare che, poco prima, i coniugi avevano avuto una lite, nel corso della quale la donna aveva colpito l’uomo con un coltello da cucina.

La prima ricostruzione dell’accaduto eseguita dagli operanti ha infatti consentito di trovare e sequestrare il coltello utilizzato, nonché di procedere all’arresto in flagranza della donna, successivamente condotta presso il carcere di Messina, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Il malcapitato, invece, è stato trasportato presso l’ospedale “Papardo”, ove è tuttora ricoverato per essere sottoposto alle cure del caso.