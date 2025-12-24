Azione Barcellona: la proposta di riqualificazione di Calderà

Azione Barcellona Pozzo di Gotto, tramite un comunicato stampa, propone un piano di riqualificazione del borgo e della piazza di Calderà.

Si tratta di un invito rivolto alla prossima amministrazione, con cui Azione intende intervenire nel dibattito pubblico, all’interno di una campagna elettorale appena iniziata, in cui “già assistiamo a una generosa diffusione, a mezzo social, di facce dai grandi sorrisi, slogan altisonanti e dichiarazioni d’amore per Barcellona, per la politica e per sé stessi. Tutto molto bello. Sui contenuti, però, al momento poco o niente”, così afferma Azione.

Al centro del comunicato diffuso nelle ultime ore, la richiesta di un piano di riqualificazione del borgo e della piazza di Calderà, ritenuto un intervento semplice, realizzabile e strategico per lo sviluppo del territorio.

Secondo Azione, uno dei limiti principali delle politiche urbane locali è la mancanza di una visione di lungo periodo sull’uso degli spazi pubblici, in particolare nelle zone costiere.

“In nessun centro costiero gli spazi pubblici vengono messi in soffitta alla fine della stagione balneare. E non c’è alcuna ragione per cui qui debba essere diverso, dato che per gran parte dell’anno abbiamo giornate di sole, un clima mite e condizioni che permetterebbero di vivere gli spazi all’aperto anche in autunno e in inverno. È una questione di visione.

La piazza di Calderà, per posizione e contesto, avrebbe dovuto avere una funzione semplicissima e naturale: aprire lo sguardo sul mare e sulle Eolie, farne il suo principale valore. Invece è stata concepita come se quel paesaggio fosse un elemento da schermare. Una grande superficie vuota e desolata, sedute ad anfiteatro con le spalle al tramonto sulle Eolie: un’impostazione che mortifica ciò che dovrebbe essere messo al centro.

Basta guardare a quello che accade pochi chilometri più in là. La zona Fiera di Messina, Venetico, Spadafora, Tonnarella, Milazzo e, in generale, molti centri della fascia ionica hanno puntato su soluzioni semplici e di buon senso: passeggiate sul mare fruibili tutto l’anno, viali alberati, spazi ordinati e puliti, pensati per camminare, sostare, vivere il luogo. Nulla di faraonico, nessuna opera monumentale: solo visione, concretezza e rispetto del paesaggio.

A Calderà, invece, ci troviamo davanti a un’enorme vasca vuota. Uno spazio che fatica a generare vita, ombra, permanenza. E non bastano certo due enormi ancore arrugginite per costruire un’identità urbana o restituire senso a una piazza che dovrebbe essere il cuore del borgo.

È difficile comprendere la logica di uno spazio pubblico sul mare progettato per nascondere quello stesso mare anziché valorizzarlo”.