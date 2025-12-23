Teatro e inclusione al Mandanici: detenuti e attori insieme in scena ispirati a Andrea Camilleri

Il progetto promosso dall’Associazione D’ArteEventi, dal Comune di Barcellona Pozzo di Gotto in collaborazione con la Casa Circondariale “V. Madia” punta sul riscatto umano attraverso l’arte e la legalità

La voce e le parole di Andrea Camilleri come ponte tra generazioni e realtà diverse sono state il filo conduttore di “Ora dimmi di te – Lettera a Matilda”, riduzione teatrale ispirata allo scrittore siciliano, andata in scena nel foyer del teatro Mandanici di Barcellona Pozzo di Gotto.

L’iniziativa, sposata dal Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, ha rappresentato molto più di una semplice rappresentazione teatrale, inserendosi nel cuore dei progetti “Ripariamo Vite” e “Fil Rouge”, percorsi culturali che pongono al centro il riscatto umano e la riabilitazione sociale attraverso l’arte.

Sul palco si sono alternati attori professionisti e detenuti impegnati in un percorso di riabilitazione, protagonisti di un’esperienza artistica dal forte valore simbolico e sociale. A esibirsi sono stati gli attori della Libera Compagnia del Teatro per Sognare della casa circondariale di Messina e della Libera Compagnia della casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto, insieme a Ludovica Salimbeni e alla giovane Sofia Casano.

Al termine dell’evento, il sindaco Pinuccio Calabrò ha annunciato la prossima stipula di un protocollo d’intesa tra il Comune, la Direzione della casa circondariale e l’associazione D’Arteventi, con l’obiettivo di rendere strutturale il lavoro avviato.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto ad Alessandra Mortelliti (attrice, sceneggiatrice e regista), a Daniela Ursino e al regista Luca Fiorino, figure chiave nella realizzazione dello spettacolo e del progetto culturale.

Il resoconto video e l’intervista alla dottoressa Daniela Ursino con le parole del primo cittadino Pinuccio Calabrò e della Direttrice della Casa Circodariale Romina Tajani