Taormina, violenza sessuale su minore: arrestato infermiere in pensione di 63 anni

Custodia cautelare in carcere disposta dal Gip di Messina su richiesta della Procura. Le indagini della Polizia di Stato

Gli agenti della Polizia di Stato di Taormina hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Messina, su conforme richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di un 63enne originario di Partinico (Palermo), infermiere in pensione, gravemente indiziato del reato di violenza sessuale su minore.

L’uomo è accusato di aver commesso atti di violenza sessuale ai danni di un ragazzo di 14 anni. Le indagini sono scattate a seguito di una segnalazione proveniente dalle autorità scolastiche e sono state condotte dai poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Taormina, con il costante coordinamento della Procura di Messina.

L’attività investigativa è stata supportata anche da intercettazioni telefoniche e ambientali, che hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico del sessantatreenne. Secondo quanto emerso, l’uomo avrebbe approfittato dei momenti in cui il minore gli veniva affidato, nonché delle ridotte capacità dello stesso, per costringerlo a compiere e subire atti sessuali.

Gli episodi contestati si sarebbero verificati sia all’interno dell’autovettura dell’indagato sia in un garage nella sua disponibilità.

Sulla base degli elementi raccolti dalla Polizia di Stato, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina ha richiesto l’adozione di una misura restrittiva. Il Gip, condividendo il quadro indiziario prospettato, ha disposto la custodia cautelare in carcere.

In esecuzione del provvedimento, l’uomo è stato arrestato e, dopo le formalità di rito, tradotto presso la casa circondariale di Messina Gazzi, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.