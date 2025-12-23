Taekwondo, Campionato Italiano U21: bronzo nazionale per l’ASD Dream Team Barcellona a Jesolo

Ottimi risultati per il team guidato dal tecnico Orazio Cappellano: Vittorio Sciacca sul podio, buona prova anche per Ettore Lenzo

Ancora ottimi risultati per l’ASD Dream Team Taekwondo Barcellona, diretta dal tecnico Orazio Cappellano, protagonista al Campionato Italiano Under 21 di Taekwondo, svoltosi a Jesolo.

Il sodalizio barcellonese ha partecipato alla competizione nazionale con due atleti, tornando a casa con una nuova medaglia tricolore e confermando l’alto livello del lavoro svolto in palestra.

A salire sul podio è stato Vittorio Sciacca, in gara nella categoria +87 kg, che ha conquistato una prestigiosa medaglia di bronzo, fermandosi a un passo dalla finale al termine di match combattuti fino all’ultimo punto.

Buona anche la prestazione di Ettore Lenzo, impegnato nella categoria -58 kg. L’atleta, già bronzo ai Campionati Italiani Seniores dello scorso novembre, non è riuscito questa volta a raggiungere il podio, uscendo di misura contro uno dei principali pretendenti al titolo nazionale.

Grande la soddisfazione del coach Orazio Cappellano, che ha espresso orgoglio per l’impegno e la crescita degli atleti, sottolineando il valore del percorso sportivo e umano che il team sta costruendo stagione dopo stagione.