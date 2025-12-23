Lutto nello sport barcellonese: addio al Prof. Aldo Iraci, guida e maestro dell’atletica

Barcellona Pozzo di Gotto piange la scomparsa del Prof. Aldo Iraci, storico Presidente della Duilia Barcellona, figura centrale dell’atletica locale e regionale. Atleta, allenatore, giudice regionale di gara e dirigente appassionato, Iraci è stato molto più di un uomo di sport: è stato un punto di riferimento umano e morale per generazioni di giovani atleti, che ha accompagnato nella crescita non solo sportiva, ma anche personale.

Da atleta, Iraci si è distinto soprattutto nelle gare veloci, conquistando numerosi titoli regionali e prendendo parte anche a competizioni nazionali, rappresentando con orgoglio la propria città. Appartenente alla generazione di Nino Alberti, ha militato nella storica Fiamma Tirrenica, contribuendo a scrivere pagine importanti dell’atletica siciliana.

Conclusa la carriera agonistica, il Prof. Iraci ha continuato a servire lo sport con dedizione assoluta, prima come allenatore, poi come giudice regionale, ruolo che gli ha consentito di partecipare anche a manifestazioni di livello nazionale, sempre con competenza, equilibrio e grande rispetto delle regole. Successivamente è divenuto Presidente dell’allora Amatori Sport Club Duilia, società che sotto la sua guida è cresciuta e si è evoluta fino a diventare l’attuale Duilia Barcellona, punto di riferimento per l’atletica giovanile e assoluta del territorio.

Negli ultimi anni sono stati numerosi i successi ottenuti dagli atleti della Duilia, sia in ambito giovanile che assoluto: risultati che hanno reso orgoglioso il Prof. Iraci e l’intera città di Barcellona Pozzo di Gotto, confermando la bontà di un progetto costruito su valori solidi, passione e competenza.

Per l’atletica barcellonese e non solo, oggi è un giorno triste. Con la scomparsa del Prof. Aldo Iraci si perde un pezzo di storia sportiva e un grande uomo leale, stimato e rispettato da tutti.

Atleti, dirigenti, genitori e amici della Duilia Barcellona si stringono attorno alla famiglia Iraci, rivolgendo le più sentite condoglianze e custodendo nel cuore l’eredità sportiva e umana lasciata da un Maestro che non verrà dimenticato.