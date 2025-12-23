La Scuola Primaria “Militi” canta il Natale

Grande successo per lo spettacolo natalizio che ha visto protagonisti i piccoli alunni della Scuola Primaria “Militi” e le loro voci. Nei giorni scorsi, l’istituto si è trasformato in un palcoscenico vibrante di emozioni in occasione del periodo natalizio.

A dare voce al Natale, i bambini di tutte le classi, uniti sotto un unico grande messaggio: l’amore che include e la pace che costruisce.

Il successo della manifestazione è stato possibile grazie alla sensibilità e alla ferma volontà della Dirigente Scolastica Dottoressa Carmela Pino, che ha sostenuto con entusiasmo l’iniziativa, offrendo ai ragazzi e alle famiglie l’opportunità di ritrovarsi e condividere un momento di alta valenza educativa.

La sua scelta di dare spazio a questo spettacolo, ha permesso alla scuola di confermarsi non solo come luogo di apprendimento, ma come una vera comunità fondata sull’apertura e sul dialogo.

Il programma: canti tradizionali e moderni nel segno della pace e dell’inclusione

Il programma, ideato e curato con dedizione dal corpo docente, ha intrecciato canti della tradizione e brani moderni a momenti di profonda riflessione. I bambini non si sono limitati a esibirsi; hanno dato voce a pensieri sulla pace, quanto mai necessaria nel contesto attuale, e sull’inclusione, dimostrando con la loro semplicità che la diversità è la ricchezza che colora il mondo.

Particolarmente toccanti sono stati i momenti dedicati alle poesie e alle riflessioni scritte dagli alunni. Attraverso rime semplici ma potenti, i piccoli hanno ricordato agli adulti presenti che il regalo più prezioso non si scarta, ma si vive: è il gesto di tendere la mano a chi è in difficoltà e l’accoglienza incondizionata verso l’altro.

Non sono mancati momenti di grande suggestione emotiva grazie a coreografie coinvolgenti per intensità musicale che si sono alternate ad altre entusiasmanti e dinamiche, trascinando in modo gioioso e spontaneo i genitori che hanno partecipato copiosi ed emozionati.

“Vedere l’intera scuola unita per cantare l’amore e la fratellanza è il miglior augurio che si possa fare alla nostra città.” – è stato il commento raccolto tra i presenti – “Un ringraziamento va alla Dirigente e agli insegnanti per aver creduto in questo progetto.”

L’entusiasmo dei genitori e la partecipazione commossa del pubblico hanno coronato una giornata indimenticabile. L’evento si è concluso con un coro unanime che ha coinvolto l’intera platea: un lungo applauso che ha suggellato la promessa di portare l’amore e la pace fuori dalle mura scolastiche, rendendo ogni giorno un “piccolo Natale” di solidarietà.