Furti a Barcellona e Milazzo: arrestata a Fiumicino una ventenne rumena latitante da tre anni

La giovane faceva parte di una banda specializzata nei furti di merce di valore nell’hinterland di Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo

Dopo oltre tre anni di latitanza, una cittadina rumena di 20 anni è stata arrestata lo scorso 19 dicembre dagli agenti della Polizia di Stato presso lo scalo aeroportuale di Fiumicino, al suo rientro in Italia.

La giovane si era resa irreperibile nell’agosto del 2022, sottraendosi a un ordine di arresto e traduzione in carcere emesso dal Gip del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, fuggendo all’estero insieme ad altri connazionali.

L’arresto è stato possibile grazie alle indagini condotte dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Barcellona Pozzo di Gotto, in collaborazione con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, che hanno consentito di rintracciarla in Romania, dove era rifugiata. La donna era già stata arrestata dalla polizia rumena in esecuzione di un mandato di arresto europeo, richiesto dalla Procura della Repubblica di Barcellona P.G..

Le indagini, coordinate dalla Procura e avviate nel 2022, avevano fatto emergere l’esistenza di una strutturata organizzazione criminale composta da nove cittadini di origine rumena, attiva tra Barcellona Pozzo di Gotto, Milazzo e l’hinterland barcellonese, nonché in alcune aree della Sicilia occidentale.

Il gruppo si era reso responsabile di numerosi furti di liquori e articoli di valore all’interno dei supermercati. In più occasioni, i malviventi avrebbero utilizzato i figli minori come copertura, occultando la merce rubata in tasche ricavate nello schienale dei passeggini.

Dopo l’arrivo a Fiumicino e il completamento delle formalità di rito, la giovane è stata affidata alla Polizia Penitenziaria e trasferita presso la casa circondariale femminile di Roma Rebibbia, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.