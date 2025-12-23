Falcone: scarcerata la donna arrestata per tentato omicidio

Accolta dal Gip di Patti l’istanza di sostituzione della misura cautelare presentata dall’avvocato Rosanna Sofia
È stata scarcerata A.B., la giovane donna arrestata a Falcone nelle scorse settimane con l’accusa di tentato omicidio ai danni di un uomo del posto. La vittima era stata raggiunta da diverse coltellate, ritenute dagli inquirenti idonee a cagionarne la morte.
La decisione è stata assunta dal Gip del Tribunale di Patti, che ha accolto l’istanza di sostituzione della misura cautelare avanzata dall’avvocato Rosanna Sofia, legale della donna.
Nonostante la scarcerazione, il procedimento penale proseguirà regolarmente nelle sedi giudiziarie competenti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.