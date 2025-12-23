Controlli straordinari dei Carabinieri a Milazzo: 5 denunce per guida in stato di alterazione

Servizi rafforzati in vista delle festività natalizie: 3 persone segnalate alla Prefettura per uso di sostanze stupefacenti

Nei giorni scorsi, in concomitanza con le imminenti festività natalizie, i Carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno predisposto un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato a garantire la sicurezza dei cittadini, soprattutto nelle ore notturne, e a prevenire e reprimere ogni forma di illegalità.

L’attività di controllo ha riguardato in particolare il rispetto del Codice della Strada, con un’attenzione specifica ai conducenti che si mettono alla guida in stato di alterazione psicofisica, causata dall’assunzione di alcol o sostanze stupefacenti.

Nel corso dei controlli, i militari dell’Arma hanno contestato numerose violazioni al Codice della Strada, molte delle quali riconducibili a comportamenti pericolosi per la sicurezza degli automobilisti e dei pedoni.

In particolare, cinque persone sono state deferite all’Autorità Giudiziaria:

due per guida in stato di ebbrezza alcolica ;

tre per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Parallelamente, nell’ambito delle attività di contrasto alla diffusione e al consumo di droga, tre soggetti sono stati segnalati alla Prefettura di Messina quali assuntori di sostanze stupefacenti, poiché trovati in possesso di dosi detenute per uso personale.

Le sostanze sequestrate sono state inviate ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per le analisi di laboratorio previste dalla normativa vigente.