Città del Natale di Gigliopoli, oggi ultimo appuntamento con Babbo Natale

Gran finale tra magia, eventi e tradizione: l’intervista di fine anno al presidente dell’Associazione Il Giglio, Vincenzo Scaffidi

Si avvia alla conclusione la prima parte della programmazione della Città del Natale di Gigliopoli, uno degli eventi natalizi più attesi e partecipati del territorio, che anche quest’anno ha saputo regalare emozioni, sorrisi e magia a grandi e piccoli. L’ultima giornata con Babbo Natale rappresenta l’occasione ideale per vivere fino in fondo l’atmosfera natalizia e salutare un’edizione che ha riscosso grande entusiasmo.

Famiglie, bambini e visitatori sono invitati a partecipare a questo ultimo appuntamento speciale, tra decorazioni luminose, animazione, musica e la presenza di Babbo Natale, pronto ad accogliere i più piccoli per foto, sorrisi e gli ultimi desideri prima della fine delle festività a partire dalle ore 17 di oggi pomeriggio.

La Città del Natale di Gigliopoli si conferma ancora una volta un punto di riferimento per il periodo natalizio, grazie all’impegno dell’Associazione Il Giglio, che ha saputo trasformare il Natale in un momento di condivisione, socialità e valorizzazione del territorio.

Proprio in occasione del gran finale, sarà annunciata e prossimamente pubblicata anche l’intervista di fine anno al presidente dell’Associazione Il Giglio, Vincenzo Scaffidi. Un momento di riflessione e bilancio sull’edizione appena conclusa, sui risultati raggiunti e sui progetti futuri, con uno sguardo rivolto al nuovo anno e alle iniziative che continueranno a coinvolgere la comunità.

Un invito, dunque, a non mancare all’ultima giornata con Babbo Natale a Gigliopoli, per chiudere il Natale nel segno della gioia e della partecipazione e per restare aggiornati sull’intervista esclusiva al presidente Vincenzo Scaffidi, che racconterà il percorso, i valori e la visione dell’Associazione Il Giglio.