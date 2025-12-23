Barcellona, convalidato l’arresto del 34enne trovato con quasi 2 kg di hashish

È stato convalidato l’arresto del 34enne di Barcellona Pozzo di Gotto finito in manette nei giorni scorsi dopo un’operazione dei Carabinieri, che avevano rinvenuto nella sua disponibilità quasi due chilogrammi di hashish.

Il Gip del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, dott. Giuseppe Caristia, al termine dell’interrogatorio di garanzia svolto in carcere, ha disposto per l’indagato la custodia cautelare in carcere.

L’udienza si è tenuta alla presenza dei difensori di fiducia, gli avvocati Filippo Barbera e Giovanna Mazzù, e del Pubblico Ministero dott.ssa Dora Esposito, titolare del fascicolo.

La perquisizione e il sequestro della droga

L’arresto era scattato nella giornata di mercoledì, quando i Carabinieri della Compagnia di Barcellona, coadiuvati da un’unità cinofila, avevano effettuato una perquisizione domiciliare nell’abitazione del giovane. Durante i controlli, i militari avevano rinvenuto circa 2 kg di hashish, suddivisi in 18 panetti da 100 grammi ciascuno.

Parte della sostanza stupefacente era nascosta anche all’interno di un appartamento rustico adiacente all’abitazione dell’arrestato, nella sua disponibilità.

Nel corso delle operazioni sono stati inoltre sequestrati:

un modico quantitativo di cocaina ;

; della marijuana ;

; un bilancino di precisione ;

; materiale plastico per il confezionamento delle dosi ;

; coltelli utilizzati per il taglio della sostanza;

utilizzati per il taglio della sostanza; una somma di denaro in contanti di piccolo taglio, ritenuta dagli inquirenti provento dell’attività di spaccio.

L’interrogatorio di garanzia

Comparso davanti al Gip, il 34enne ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere, facendo “scena muta” e non rilasciando dichiarazioni in merito ai fatti contestati.

Alla luce degli elementi raccolti, il giudice ha ritenuto sussistenti i presupposti di legge per la misura cautelare, convalidando l’arresto e disponendo la permanenza in carcere.

Nei prossimi giorni spetterà alla difesa valutare l’eventuale ricorso al Tribunale della Libertà contro il provvedimento di custodia cautelare.