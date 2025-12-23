Barcellona, alla Pro Loco presentato il libro “Il Catafratto”

È stato presentato nella storica sede della Pro Loco “Alessandro Manganaro” il libro “Il Catafratto” di Mariel Piccolo di Calanovella, unica discendente del celebre poeta Lucio Piccolo, cugino di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Un appuntamento culturale di grande interesse che ha richiamato un numeroso pubblico, confermando l’attenzione verso la tradizione letteraria siciliana.

Gli interventi e il dialogo con l’autrice

A fare gli onori di casa è stato il presidente della Pro Loco, dott. Salvatore Scilipoti, che ha aperto l’incontro con i saluti istituzionali. A seguire, il dott. Andrea Italiano ha dialogato con l’autrice, guidando il pubblico alla scoperta dei contenuti del libro.

Durante l’incontro, diversi soci e partecipanti hanno posto domande all’autrice, dando vita a un confronto diretto e partecipato che ha arricchito ulteriormente la presentazione.

Un evento nel segno dei “Gattopardi siciliani”

L’iniziativa si inserisce nel percorso culturale promosso dalla Pro Loco, dedicato ai cosiddetti “Gattopardi siciliani”, figure emblematiche della cultura e della nobiltà isolana che continuano a esercitare grande fascino e ad avere estimatori in tutto il mondo.

Al termine dell’evento, il presidente Salvatore Scilipoti ha espresso soddisfazione per la riuscita dell’incontro, auspicando che in futuro possano essere organizzati altri appuntamenti culturali che possano coinvolgere la giovane autrice.