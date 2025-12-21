Barcellona Basket: vittoria combattuta contro la Dinamo Brindisi

Il Barcellona Basket porta a casa una vittoria, battendo la Dinamo Brindisi per 64-42.

Partita combattuta e ad alta intensità quella andata in scena al PalAlberti, dove il Barcellona Basket ha dato vita a un confronto equilibrato e ricco di contenuti tecnici contro una Brindisi mai doma. Gara giocata su ritmi sostenuti, con continui cambi di inerzia e difese aggressive da entrambe le parti. Nota di merito per Malkic, autore di 23 punti che risulta decisivo nei momenti chiave del match.

Il resoconto del match

Primo quarto: l’avvio di gara premia la formazione ospite, che impone subito un buon ritmo offensivo trovando il primo vantaggio con la tripla di Di Ianni a -8:13. Il Barcellona Basket risponde immediatamente con un canestro pesante di Aguzzoli, dando il via ad un parziale equilibrato. I padroni di casa alzano l’intensità difensiva, controllando il ritmo del gioco. Ancora Aguzzoli firma l’appoggio del sorpasso, mentre gli ospiti sprecano diverse soluzioni. Al time-out chiamato da coach Bartocci sul 12-12, i giallorossi trovano nel finale l’appoggio di Malkic che vale il 14-12 alla prima sirena.

Secondo quarto: Brindisi rientra sul parquet con maggiore aggressività, colpendo subito dall’arco con Di Ianni. A metà quarto gli ospiti toccano il +3: la tripla di Aguzzoli prova a scuotere Barcellona, che però scivola fino al -5 a -3:28. Nel finale Okereke e Sebastianelli ristabiliscono la parità, mandando le squadre all’intervallo lungo sul 29-29.

Terzo quarto: dopo la pausa lunga, il Barcellona Basket alza ulteriormente il livello di fisicità e intensità difensiva. Due triple consecutive di Malkic spostano l’inerzia del match in favore dei giallorossi, che trovano maggiore fluiditià offensiva. Al time-out di metà periodo Barcellona è avanti di 6 punti. Brindisi resta comunque in partita grazie alla tripla di Di Ianni, ma la difesa dei padroni di casa regge l’urto e consente di chiudere il parziale sul 46-44.

Ultimo quarto: l’ultimo periodo si apre con la tripla di Aguzzoli che vale il +5 per Barcellona. Brindisi risponde immediatamente con Greco, riportando la gara in equilibrio. A -6:53 gli ospiti trovano il sorpasso sul 51-53. La reazione dei padroni di casa è immediata: Lautaro colpisce dall’arco, poi Malkic sale nuovamente in cattedra con una tripla e un appoggio in transizione, firmando il parziale che porta il punteggio sul 62-57. Nel finale Stankovic è preciso dalla lunetta, segnando entrambi i tiri liberi, ma la partita resta in mano ai giallorossi che portano a casa la vittoria.

Tabellino e parziali

Parziali: 14-12, 29-29, 46-44, 64-62.

Tabellino:

Barcellona Basket: Okereke 6, Di Marzio, Aguzzoli 15, Malkic 23, Ebeling, Sebastianelli 5, Sindoni n.e., Dancetovic 7, Cessel 2, Lautaro 7, Grivo n.e. All. Bartocci.

Dinamo Brindisi: Greco 5, Pantile, Costabile 2, Stankovic 11, Sannelli n.e., Paciulli n.e., Gonzales 18, Pulli 5, Di Ianni 13, Sapiega n.e., Cissè Ouman 8. All. Cristoforaro.

Arbitri: Filesi Paolo di Chiaramonte Gulfi (RG) e Catalano Federico di Pedara (CT).