Traffico internazionale di droga tra Sicilia e Spagna: scarcerato Filippo Iannello, è agli arresti domiciliari

È stato scarcerato Filippo Iannello, ritenuto in passato al vertice di un’associazione criminale dedita al traffico internazionale di sostanze stupefacenti tra la Sicilia e la Spagna. L’uomo era stato condannato a 10 anni e 8 mesi di reclusione per reati legati al traffico di cocaina, hashish e marijuana.

Il G.I.P. competente, accogliendo l’istanza presentata dal difensore avvocato Gaetano Pino, ha disposto la revoca della custodia cautelare in carcere, ritenendo attenuate le esigenze cautelari e ha concesso a Iannello la misura degli arresti domiciliari, ordinandone l’immediata scarcerazione.

L’inchiesta della DDA di Messina e del ROS dei Carabinieri

L’indagine, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Messina e condotta dai Carabinieri del ROS, aveva portato nel giugno dello scorso anno allo smantellamento dell’organizzazione criminale, riuscendo a interrompere il flusso di droga e ad arrestare tutti i presunti componenti del sodalizio.

Secondo l’impianto accusatorio, l’associazione avrebbe gestito un articolato traffico di stupefacenti su scala internazionale, con collegamenti operativi tra la Sicilia e la Spagna, occupandosi dell’importazione e della distribuzione di ingenti quantitativi di sostanze illegali.

Le condanne e la decisione del giudice

Al termine del procedimento giudiziario, tutti gli imputati erano stati condannati per traffico di sostanze stupefacenti, mentre per Filippo Iannello – indicato come figura apicale dell’organizzazione – era stata inflitta la pena più severa.

La recente decisione del giudice per le indagini preliminari, che ha valutato come non più sussistenti le esigenze cautelari, ha tuttavia consentito la sostituzione della detenzione in carcere con gli arresti domiciliari.

Il procedimento giudiziario resta comunque definito sotto il profilo delle responsabilità penali accertate, mentre la posizione di Iannello evolve ora sul piano dell’esecuzione della misura cautelare.